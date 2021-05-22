Президент Олімпіка Владислав Гельзін дискваліфікований на 5 років
Владислав Гельзін отримав п'ятирічну дискваліфікацію. Ще п'ять років відсторонення від футболу в нього умовно.
До теми Не знаю, чи буде існувати Олімпік далі, – дискваліфікований Гельзін
Рішення про дискваліфікацію Гельзіна прийняв Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу.
Скандал з Гельзіним: коротко
- 6 березня в Києві на стадіоні "Динамо" відбувся матч Олімпік – Шахтар. Переможцем протистояння стали підопічні Луїша Каштру – 0:1.
- Сам матч затьмарив скандал зі скасованим голом Олімпіка у першому таймі. Головний арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв сумнівне рішення і скасував гол команди Юрія Калітвінцева, скориставшись системою VAR.
- Після гри Владислав Гельзін увірвався на післяматчевий коментар тренера, де в прямому ефірі нецензурно висловився щодо роботи арбітра та керівника Комітету арбітрів Лучано Лучі.
- У підсумку Олімпіку заборонили проводити домашні матчі на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського та оштрафували на 500 тисяч гривень. Після цього команда свої домашні матчі проводила Чернігові.
- Сам Гельзін вимагав відставки Лучі після цього матчу, намагаючись довести незаконну діяльність італійця.
Українець Говоров виборов "срібло" на чемпіонаті Європи з плавання
Український плавець Андрій Говоров став другим на чемпіонату Європи з водних видів спорту-2021 плаванні на 50 метрів батерфляєм.
Український володар світового рекорду поступився 1 соту секунди угорцю Себастьяну Сабо. У кваліфікації українець показав найкращий час.
Маліновський визнаний найкращим гравцем травня в італійській Серії А
Український півзахисник Руслан Маліновський визнаний найкращим гравцем чемпіонату Італії в травні. Гравець виступає за Аталанту.
Нагороду найкращому гравцю травня Серії А Маліновський отримає під час останнього матчу чемпіонату, в якому Аталанта прийматиме Мілан. Гра відбудеться в неділю, 23 травня. І в цьому матчі визначиться, яке місце в чемпіонаті займуть ці дві команди (обоє ведуть боротьбу за срібні нагороди).