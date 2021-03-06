В субботу, 6 марта, Олимпик на своем поле принимал Шахтер в матче 17 тура УПЛ. Победителями противостояния стали подопечные Луиша Каштру – 0:1.

Олимпик – Шахтер 0:1

Гол: Додо, 24

Удаление: Бабенко, 83 (Олимпик)

К слову Мариуполь вдевятером уступил Ворскле: спорное удаление и гол Кулача – видео

"Горнякам" удалось первыми открыть счет. На 24-й минуте Майкон со своей половины поля выдал блестящую диагональ на Додо, который вышел один на один с голкипером и отправил мяч в ворота.

Видео гола Додо

В конце первого тайма Олимпик удалось сравнять счет, правда арбитр впоследствии отменил этот гол.

Нкенг забил в ворота Шахтера, но после долгого просмотра VAR взятие ворот было отменено арбитром. Всему виной Снурницин, который мешал Трубину полноценно сыграть на выходе.

Видео отмененного гола Нкенга

После перерыва было много борьбы – вся она проходила в центре поля и почти не было ни одного опасного момента возле ворот обеих команд. Отдельно стоит отметить удар Маркоса Антонио на 63-й минуте, но мяч просвистел выше ворот.

На 83-й минуте Олимпик остался в меньшинстве и фактически потерял все шансы хотя бы на ничью. Бабенко грубо сыграл против Дентиньо и получил вторую желтую карточку.

Таким образом, Шахтер вновь сократил отставание от Динамо до 1 очка, но у киевлян еще игра в запасе против Миная (11 марта). Олимпик с 17 баллами идет 8-м.

Олимпик – Шахтер видеообзор