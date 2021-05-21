Решение о дисквалификации Гельзина принял Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.
Дисквалифицировали Гельзина за то, что он ворвался в судейскую комнату в перерыве матча Олимпик – Шахтер, и за нецензурную брань в прямом эфире после этого матча.
Как это было Президент Олимпика ворвался в прямой эфир и обматерил судью матча с Шахтером: видео
При этом после пятилетней дисквалификации у Гельзина будет еще одна пятилетняя дисквалификация, но условно, и с испытательным сроком на два года. Если за это время он опять нарушит правила, то снова будет дисквалифицирован на пять лет.
Также на Гельзина наложили штраф в размере 250 тысяч гривен.
Данное решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете УАФ, впоследствии – в Спортивном арбитражном суде Лозанны.
Скандал с Гельзиным: коротко
- 6 марта в Киеве на стадионе "Динамо" состоялся матч Олимпик – Шахтер. Победителем противостояния стали подопечные Луиша Каштру – 0:1.
- Сам матч омрачил скандал с отмененным голом Олимпика в первом тайме. Главный арбитр встречи Юрий Иванов принял сомнительное решение и отменил гол команды Юрия Калитвинцева, воспользовавшись системой VAR.
- После игры Владислав Гельзин ворвался на послематчевый комментарий тренера, где в прямом эфире нецензурно высказался о работе арбитра и руководителя Комитета арбитров Лучано Лучи.
- В итоге Олимпику запретили проводить домашние матчи на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и оштрафовали на 500 тысяч гривен. После этого команда свои домашние матчи проводила.
- Сам Гельзин требовал отставки Лучи после этого матча, пытаясь доказать незаконную деятельность итальянца.