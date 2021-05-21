Всех президентов клубов решением о моей дисквалификации поставили в стойло

Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал решение КДК УАФ дисквалифицировать его на 5 лет.

К теме Президент Олимпика Владислав Гельзин дисквалифицирован на 5 лет

Гельзин считает, что дисквалификация касается не только его, но и всех президентов украинских клубов.

"Никаких эмоций по поводу моей дисквалификации нет. Не меня дисквалифицировали, а в стойло поставили всех нас, кто занимается футболом и вкладывает в него деньги, всех президентов клубов.

Если хотят, чтобы такой гнилой футбол продолжался, я отдохну, буду жить для себя и тратить деньги на развлечения, а не вкладывать их, поддерживая отечественный футбол", – сказал Гельзин.

Будет ли существовать Олимпик

Олимпику недавно исполнилось 20 лет. Пока Гельзин не берется говорить, продолжит ли клуб существовать.

Мы пережили яркие эмоции. Я тоже играл, выходил с командой в высшую лигу. Пока не знаю, будет ли существовать клуб дальше. Возможно да. Возможно нет. Я подумаю,

– заявил президент дончан.

Гельзин не исключает, что подаст апелляцию на решение о его дисквалификации.

"Апелляция? Пока еще не знаю. Возможно. То, что сейчас происходит, терпеть сложно. Вся футбольная система в Украине прогнила с самого низа до самого верха", – резюмировал Гельзин.

Почему дисквалифицировали Гельзина