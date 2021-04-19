Малиновский и Яремчук отметились голами

Украинский полузащитник итальянской Аталанты Руслан Малиновский помог своей команде победить в Серии А. Аталанта минимально одолела Ювентус.

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Руслан Малиновский вышел на поле в середине второго тайма. В конце матча Руслан остро исполнил штрафной, однако голкипер перевел мяч на угловой.

Именно оттуда и пришел гол. Малиновский решился на удар из-за пределов штрафной и мяч рикошетом оказался в воротах.

Футболист сборной Украины Роман Яремчук продолжает забивать в чемпионате Бельгии. На этот раз от украинского форварда Гента пострадал Зюлте-Варегем в 34 туре чемпионата Бельгии.

На 15-й минуте игры Роман ассистировал Алессио Кастро-Монтес. Уже через 14 минут Яремчук и сам забил гол в ворота Зюлте-Варегем. Яремчук замкнул на дальней стойке прострел партнера.

Во втором тайме Яремчук отличился во второй раз, а его Гент выиграл 7:2. Для Романа это уже 20 гол в сезоне за бельгийцев.

Удивительная гонка в Имоле

В итальянской Имоле состоялся гран-при Эмилии-Романьи. Победу одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, стартовавший третьим. Уже на первом круге Макс обошел Серхио Переса и Льиса Хэмилтона и удержал победу.

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Гонка в Имоле увенчалась большим количеством ошибок от пилотов, ведь перед гран-при прошел сильный дождь. В итоге Перес финишировал за пределами топ-10. Завершить гонку не смог Валттери Боттас.

Льюис Хэмилтон также был близок к тому, чтобы уйти. Британец едва не застрял в гравии. Хэмилтон вернулся на трассу и даже финишировал вторым.

Результаты гонки (очковая зона)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

3. Ландо Норрис (McLaren)

4. Шарль Леклер (Ferrari)

5. Карлос Сайнс (Ferrari)

6. Даниэль Рккардо (McLaren)

7. Лэнс Стролл (Aston Martin)

8. Пьер Гасли (Alpha Tauri)

9. Кими Ряйкконен (Alfa Romeo)

10. Эстебан Окон (Alpine)

Женщинам запретили соревноваться в прыжках на лыжах с трамплина

Женщинам вновь запретили участвовать в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Соответствующее решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).

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FIS решила не допускать в следующем сезоне женщин к выступлениям на полетных трамплинах. Большинство членов комитета FIS по прыжкам с трамплина проголосовали против допуска.

Девять членов комитета проголосовали против, семь – за. Но Норвегия была единственной крупной страной, проголосовавшей за. От стран, которые могут представить участников на полетных этапах, было достаточно ясно услышанное "нет",

– заявил рейс-директор Кубка мира по прыжкам с трамплина Сандро Пертиле.

К 2010 годам к олимпийским соревнованиям в этом виде спорта допускались только мужчины. В 2009 году стало известно, что женские прыжки на лыжах с трамплина не войдут в программу зимней Олимпиады в Ванкувере-2010.

Тогда группа элитных спортсменок из Канады, Норвегии, Германии, Словении и США обратилась в суд из-за дискриминации по половому признаку.

3 декабря 2011 года в норвежском Лиллехаммере прошел первый в истории этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. В 2014 году женщины впервые выступили на Олимпийских играх в Сочи.

Топ-клубы Европы решили создать Суперлигу

Стали известны футбольные клубы, которые планируют создание европейской Суперлиги.

Журналисты назвали группу из 12 клубов, которая достигла принципиального согласия по созданию нового турнира. Речь идет о шести топ-клубах АПЛ, трех из испанской Ла Лиги и трех из итальянской Серии А:

Манчестер Юнайтед (Англия)

Ливерпуль (Англия)

Манчестер Сити (Англия)

Арсенал (Англия)

Челси (Англия)

Тоттенхэм (Англия)

Реал (Испания)

Барселона (Испания)

Атлетико (Испания)

Ювентус (Италия)

Милан (Италия)

Интер (Италия).

Присоединиться к лиге убеждали Баварию и Боруссию Дортмунд. Однако немецкие команды, как и ряд других, решили отказаться. Французский ПСЖ также пригласили присоединиться к Суперлиге, но клуб пока отказывается.

УЕФА опубликовал заявление, которое поддержали Футбольная ассоциация Англии (FA), АПЛ, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), Ла Лига, Итальянская федерация футбола (FIGC) и Серия А.

Там заявили, что рассмотрят все доступные меры на всех уровнях – как в судебном, так и спортивном, – чтобы создание Суперлиги не произошло.

В УЕФА и шести федерациях пригрозили, что участникам Суперлиги "будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные сборные".

Против проекта Суперлиги выступила и немецкая Бундеслига.