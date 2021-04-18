Гол и ассист Яремчука
25-летний Яремчук отметился голом и результативным пасом уже в первом тайме матча 34 тура чемпионата Бельгии против Зюлте-Варегем.
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На 15-й минуте игры Роман ассистировал Алессио Кастро-Монтес. Уже через 14 минут Яремчук и сам забил гол в ворота Зюлте-Варегем.
Яремчук запер на дальней стойке прострел партнера.
Видео гола Яремчука
После первого тайма Гент побеждает со счетом 3:0. В стартовом составе Гента вышел также украинец Роман Безус.