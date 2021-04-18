Результаты гонки

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

3. Ландо Норрис (McLaren)

4. Шарль Леклер (Ferrari)

5. Карлос Сайнс (Ferrari)

6. Даниэль Рккардо (McLaren)

7. Лэнс Стролл (Aston Martin)

8. Пьер Гасли (Alpha Tauri)

9. Кими Ряйкконен (Alfa Romeo)

10. Эстебан Окон (Alpine)

Заслуживает внимания В календаре Формулы-1 появится гран-При Майами

Сумасшедший ход гонки

Гонке в Имоле предшествовал сильный дождь, после которого на нескольких участках трассы было слишком много воды. Некоторые гонщики во время тренировочных кругов не смогли справиться с управлением.

Во время прогревочного круга не справился с управлением Шарль Леклер, однако он удержал свою Ferrari от роковой аварии. Почти все гонщики стартовали на промежуточной резине.

Уже на стартовых метрах дистанции Макс Фертсаппен вырвался с третьего места на первое. Нидерландец во время обгона Льюиса Хэмилтона задел британца во втором повороте и у того возникли технические проблемы.

На втором круге с дистанции сошел Николас Латифи, который не удержал болид во время борьбы и влетел в стену. На трассе появился автомобиль безопасности. Однако еще до его появления Леклер поднялся на 3 место, обойдя Серхио Переса.

На 4 круге, когда автомобиль безопасности еще был на трассе, свой Haas почти разбил немец Мик Шумахер. Он прогревал шины и не удержал болид, в результате чего влетел в стену. К счастью, Шумахер не въехал в маршалов гонки.

Что интересно, Шумахер потерял переднее антикрыло, но в это время дирекция гонки закрыла пит-лейн!

На 7 круге гонка была восстановлена, ведь автомобиль безопасности покинул трассу. Ферстаппен очень быстро начал увеличивать отрыв от Хэмилтона, который за круг проиграл 3 секунды.

На 12 круге Серхио Перес получил 10 секунд штрафа. Мексиканец вылетел, когда на трассе был автомобиль безопасности: Серхио потерял 2 позиции, однако соперники вернули ему место. Следовательно, пилота Red Bull наказали за обгон во время пребывания на трассе автомобиля безопасности.

Невероятно везло Карлосу Сайнсу с Ferrari: испанец дважды вылетал в гравий, но не разбил свой болид и даже удержал 7 место. Удачно проходили гонку пилоты McLaren Даниэль Риккардо и Ландо Норрис, которые получили 5 и 6 места соответственно.

На 17 круге команда попросила Риккардо пропустить Норриса вперед. До 20 круга Хэмилтону удавалось удерживать темп Ферстаппена, который опережал британца на 5 секунд.

После 20 круга у гонщиков возникла дилемма. Трасса заметно начала подсыхать, поэтому встал вопрос, когда следует переходить на "слики". В McLaren решили подождать, когда на пит-стоп пойдут конкуренты.

Первым это сделал гонщик Aston Martin Себастьян Феттель, который сменил резину на 22 круге. Что интересно, на этом же круге после выезда из пит-лейн Феттелю дали штраф 10 секунд за нарушение правил с колесами еще перед гонкой. На 24 круге Феттель отбыл наказание.

Оказалось, что McLaren не зря провели размен позиций, ведь Риккардо действительно был медленнее Норриса. К 27 кругу австралийца догнал Сайнс и прошел Даниэля – 6 место!

На 28 круге в боксы заехал Ферстаппен, после чего перейти на "слики" решили и другие пилоты. Что интересно, Хэмилтон почти отыграл отставание от Макса, но задержался на пит-стопе (4 секунды).

Поэтому Ферстаппен сохранил лидерство, а за ним следовали Хэмилтон и Леклер. Норрис после штрафа Переса поднялся на 4 строчку. На 31 круге было разрешено DRS!

На этом же круге Хэмилтон вылетел с трассы во втором секторе и застрял в гравии. Британец все же выбрался из гравия, но с поломанным антикрылом поехал в боксы. Льюис опустился на 7 место.

На 32 круге на трассе вновь появился автомобиль безопасности. Джордж Расселл на прямой пытался обогнать Валттери Боттаса. Британец врезался в Финна – серьезная авария. Расселл обвинил в аварии Боттаса. В итоге появились красные флаги и гонка была остановлена.

Еще до рестарта гонки Кими Ряйкконен не удержал болид и опустился на 10 место. Шарль Леклер во время рестарта пропустил Норриса, а Юки Цунода после ошибки вылетел с трассы и опустился на 15 место.

На 38 круге с трассы в гравий вылетел Перес, для которого красные флаги после штрафа в 10 секунд оказались крайне уместными. Мексиканец опустился на 14 строчку.

Хэмилтон быстро обошел Лэнса Стролла и Риккардо и поднялся на 5 место. Вместо этого лидер гонки Ферстаппен продолжил штамповать лучшие круги один за другим и увеличивать свое преимущество.

В борьбе за подиум оба болида Ferrari старались не отпускать Норриса. На 49 круге Хэмилтон уже был на хвосте у Сайнса, а Леклер – у Норриса. На 50 круге Хэмилтон уже обошел Сайнса.

На 55 круге Хэмилтон легко прошел и Леклера и начал догонять Норриса. Через два круга Льюис предпринял первую попытку обогнать Ландо, но неудачно. Норрис отчаянно и удачно оборонялся. На 60 круге Льюис все-таки вышел на второе место!

В итоге на последних кругах больше борьбы не было. Хэмилтон продемонстрировал лучшее время в гонке, что позволило ему сохранить лидерство в зачете пилотов.