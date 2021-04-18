Кто примет участие в Суперлиге
Ожидалось, что в середине апреля УЕФА объявит о реформировании Лиги чемпионов. На такой шаг в УЕФА вынуждены были пойти на фоне слухов о создании Суперлиги.
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Однако журналисты The New York Times назвали группу клубов, которая достигла принципиального согласия по новому турниру. Теперь участие в Суперлиге подтвердили 12 клубов, которые получили статус членов-учредителей или выразили заинтересованность в присоединении к тем, кто планирует запустить Суперлигу.
Речь идет о шести топ-клубах АПЛ, трех из испанской Ла Лиги и трех из итальянской Серии А:
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Ливерпуль (Англия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Арсенал (Англия)
- Челси (Англия)
- Тоттенхэм (Англия)
- Реал (Испания)
- Барселона (Испания)
- Атлетико (Испания)
- Ювентус (Италия)
- Милан (Италия)
- Интер (Италия).
Инициативная группа пыталась убедить присоединиться другие топ-клубы, например, немецкие Баварию и Боруссию Дортмунд. Однако немецкие команды, как и ряд других, решили отказаться.
Французский ПСЖ также пригласили присоединиться к Суперлиге, но клуб пока отказывается.
УЕФА угрожает санкциями
На официальном сайте УЕФА вышло заявление о новой волне данных о готовящемся запуске европейской суперлиги.
Заявление поддержали Футбольная ассоциация Англии (FA), АПЛ, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), Ла Лига, Итальянская федерация футбола (FIGC) и Серия А.
Там заявили, что рассмотрят все доступные меры на всех уровнях – как в судебном, так и спортивном, – чтобы создания Суперлиги не произошло.
В УЕФА и шести федерациях пригрозили, что участникам Суперлиги "будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные сборные".
"Мы благодарим клубы в других странах, особенно французские и немецкие, которые отказались участвовать в этом. Призываем всех любителей футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против этого проекта, если он будет объявлен. Этот упорный корыстный интерес группы людей длился слишком долго. Всему должен быть предел", – говорится в совместном заявлении УЕФА, лиг и ассоциаций.
Против проекта Суперлиги выступила и немецкая Бундеслига.