Кто примет участие в Суперлиге

Ожидалось, что в середине апреля УЕФА объявит о реформировании Лиги чемпионов. На такой шаг в УЕФА вынуждены были пойти на фоне слухов о создании Суперлиги.

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Однако журналисты The New York Times назвали группу клубов, которая достигла принципиального согласия по новому турниру. Теперь участие в Суперлиге подтвердили 12 клубов, которые получили статус членов-учредителей или выразили заинтересованность в присоединении к тем, кто планирует запустить Суперлигу.

Речь идет о шести топ-клубах АПЛ, трех из испанской Ла Лиги и трех из итальянской Серии А:

  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Арсенал (Англия)
  • Челси (Англия)
  • Тоттенхэм (Англия)
  • Реал (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Атлетико (Испания)
  • Ювентус (Италия)
  • Милан (Италия)
  • Интер (Италия).

Инициативная группа пыталась убедить присоединиться другие топ-клубы, например, немецкие Баварию и Боруссию Дортмунд. Однако немецкие команды, как и ряд других, решили отказаться.

Французский ПСЖ также пригласили присоединиться к Суперлиге, но клуб пока отказывается.

УЕФА угрожает санкциями

На официальном сайте УЕФА вышло заявление о новой волне данных о готовящемся запуске европейской суперлиги.

Заявление поддержали Футбольная ассоциация Англии (FA), АПЛ, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), Ла Лига, Итальянская федерация футбола (FIGC) и Серия А.

Там заявили, что рассмотрят все доступные меры на всех уровнях – как в судебном, так и спортивном, – чтобы создания Суперлиги не произошло.

В УЕФА и шести федерациях пригрозили, что участникам Суперлиги "будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные сборные".

"Мы благодарим клубы в других странах, особенно французские и немецкие, которые отказались участвовать в этом. Призываем всех любителей футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против этого проекта, если он будет объявлен. Этот упорный корыстный интерес группы людей длился слишком долго. Всему должен быть предел", – говорится в совместном заявлении УЕФА, лиг и ассоциаций.

Против проекта Суперлиги выступила и немецкая Бундеслига.

Что такое Суперлига?

Это проект, который якобы планировали воплотить в ближайшие годы. В Лиге должны выступать 12 сильнейших клубов Европы и несколько приглашенных команд. Для этого командам следует покинуть свои национальные лиги. В декабре 2020 года УЕФА обвинило президента Реала Флорентино Переса в желании создать Суперлигу.