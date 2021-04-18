Кто примет участие в Суперлиге

Ожидалось, что в середине апреля УЕФА объявит о реформировании Лиги чемпионов. На такой шаг в УЕФА вынуждены были пойти на фоне слухов о создании Суперлиги.

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Однако журналисты The New York Times назвали группу клубов, которая достигла принципиального согласия по новому турниру. Теперь участие в Суперлиге подтвердили 12 клубов, которые получили статус членов-учредителей или выразили заинтересованность в присоединении к тем, кто планирует запустить Суперлигу.

Речь идет о шести топ-клубах АПЛ, трех из испанской Ла Лиги и трех из итальянской Серии А:

Манчестер Юнайтед (Англия)

Ливерпуль (Англия)

Манчестер Сити (Англия)

Арсенал (Англия)

Челси (Англия)

Тоттенхэм (Англия)

Реал (Испания)

Барселона (Испания)

Атлетико (Испания)

Ювентус (Италия)

Милан (Италия)

Интер (Италия).

Инициативная группа пыталась убедить присоединиться другие топ-клубы, например, немецкие Баварию и Боруссию Дортмунд. Однако немецкие команды, как и ряд других, решили отказаться.

Французский ПСЖ также пригласили присоединиться к Суперлиге, но клуб пока отказывается.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи входит в совет директоров УЕФА, а также возглавляет beIN Media Group, телекомпанию из Катара, которая заплатила УЕФА миллионы долларов за право транслировать игры Лиги чемпионов.

УЕФА угрожает санкциями

На официальном сайте УЕФА вышло заявление о новой волне данных о готовящемся запуске европейской суперлиги.

Заявление поддержали Футбольная ассоциация Англии (FA), АПЛ, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), Ла Лига, Итальянская федерация футбола (FIGC) и Серия А.

Там заявили, что рассмотрят все доступные меры на всех уровнях – как в судебном, так и спортивном, – чтобы создания Суперлиги не произошло.

В УЕФА и шести федерациях пригрозили, что участникам Суперлиги "будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные сборные".

"Мы благодарим клубы в других странах, особенно французские и немецкие, которые отказались участвовать в этом. Призываем всех любителей футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против этого проекта, если он будет объявлен. Этот упорный корыстный интерес группы людей длился слишком долго. Всему должен быть предел", – говорится в совместном заявлении УЕФА, лиг и ассоциаций.

Против проекта Суперлиги выступила и немецкая Бундеслига.