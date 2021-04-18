Аталанта – Ювентус 1:0

Гол: Малиновский, 87

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В первом тайме Ювентус владел инициативой и был более агрессивен впереди. Команды обменялись несколькими острыми моментами, а хозяева претендовали на пенальти.

В частности, в начале матча Луис Муриэль упал в штрафной в борьбе с соперником, но арбитр не решился назначить пенальти.

Первый момент в игре создала именно Аталанта. Маттео Пессина на скорости получил короткий пас и попытался обыграть голкипера ударом из пределов штрафной, но мяч просвистел в миллиметрах от правой стойки.

Ювентус ответил на 34 минуте. Кьеза выиграл борьбу в штрафной, после чего Мората перебросил голкипера. Мяч летел в ворота, но защитник выбил его.

После перерыва Аталанта некоторое время владела инициативой и провела неплохую атаку, которую острым ударом завершил Муриэль. Туринцы ответили ударом со штрафного Дибалы, но мяч пролетел мимо ворот.

На 70 минуте у Аталанты возник еще один момент: Иличич классно навесил в штрафную с правого фланга. Сапата здорово пробил головой, но совсем чуточку не попал в угол ворот.

На 72 минуте игры на поле появился украинец Руслан Малиновский. Виктор Коваленко продолжил находиться на скамейке запасных.

Именно Малиновский на 86 минуте имел возможность вырвать победу для Аталанты. Однако голкипер отбил мяч после опасной штрафной. Мяч летел в "девятку".

Однако Руслан все же добился своего на 87 минуте. Малиновский разрядил свою пушку из-за пределов штрафной и рикошетом от защитника мяч оказался в сетке.

В итоге хозяева отстояли минимальное преимущество. Благодаря победе Аталанта обошла Ювентус в турнирной таблице и занимает 3 место.

Аталанта – Ювентус видеообзор