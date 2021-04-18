Аталанта – Ювентус 1:0
Гол: Малиновский, 87
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В первом тайме Ювентус владел инициативой и был более агрессивен впереди. Команды обменялись несколькими острыми моментами, а хозяева претендовали на пенальти.
В частности, в начале матча Луис Муриэль упал в штрафной в борьбе с соперником, но арбитр не решился назначить пенальти.
Первый момент в игре создала именно Аталанта. Маттео Пессина на скорости получил короткий пас и попытался обыграть голкипера ударом из пределов штрафной, но мяч просвистел в миллиметрах от правой стойки.
Ювентус ответил на 34 минуте. Кьеза выиграл борьбу в штрафной, после чего Мората перебросил голкипера. Мяч летел в ворота, но защитник выбил его.
После перерыва Аталанта некоторое время владела инициативой и провела неплохую атаку, которую острым ударом завершил Муриэль. Туринцы ответили ударом со штрафного Дибалы, но мяч пролетел мимо ворот.
На 70 минуте у Аталанты возник еще один момент: Иличич классно навесил в штрафную с правого фланга. Сапата здорово пробил головой, но совсем чуточку не попал в угол ворот.
Именно Малиновский на 86 минуте имел возможность вырвать победу для Аталанты. Однако голкипер отбил мяч после опасной штрафной. Мяч летел в "девятку".
Однако Руслан все же добился своего на 87 минуте. Малиновский разрядил свою пушку из-за пределов штрафной и рикошетом от защитника мяч оказался в сетке.
В итоге хозяева отстояли минимальное преимущество. Благодаря победе Аталанта обошла Ювентус в турнирной таблице и занимает 3 место.
Аталанта – Ювентус видеообзор