Решение вступит в силу в новом сезоне

FIS решила не допускать в следующем сезоне женщин к выступлениям на полетных трамплинах. Большинство членов комитета FIS по прыжкам с трамплина проголосовали против допуска.

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Девять членов комитета проголосовали против, семь – за. Но Норвегия была единственной крупной страной, проголосовавшей за. От стран, которые могут представить участников на полетных этапах, было достаточно ясно услышанное "нет",

– заявил рейс-директор Кубка мира по прыжкам с трамплина Сандро Пертиле.

До 2010 годов к олимпийским соревнованиям в этом виде спорта допускались только мужчины. В 2009 году стало известно, что женские прыжки на лыжах с трамплина не войдут в программу зимней Олимпиады в Ванкувере-2010.

Тогда группа элитных спортсменок из Канады, Норвегии, Германии, Словении и США обратилась в суд из-за дискриминации по половому признаку.

3 декабря 2011 года в норвежском Лиллехаммере прошел первый в истории этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. В 2014 году женщины впервые выступили на Олимпийских играх в Сочи.

Решение FIS возмутило норвежскую прыгунью с трамплина, олимпийскую чемпионку, чемпионку мира и медалистку чемпионатов мира Марен Лундбю.

"Я невероятно разочарована. Просто не верится в это. Нам постоянно говорят, что мы недостаточно интересны, чтобы иметь равные условия с мужчинами. К сожалению, этого трудно достичь, когда мы не можем показать себя с лучшей стороны", – заявила Лундбю.