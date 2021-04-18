Бавария продолжит переговоры после матча с Майнцем

Бавария информирует, что Флик уведомил правление клуба о решении расторгнуть контракт в течение недели. Соглашение Флика с Баварией действует до 2023 года.

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Сообщается, что Бавария договорилась с Фликом сосредоточиться на матчах Бундеслиги против Вольфсбурга, Байера и Майнца. Мюнхенцы – лидеры чемпионата.

Руководство Баварии заявило, что "не одобряет односторонние сообщения Ханси Флика". Также клуб сообщил, что продолжит переговоры с тренером после матча с Майнцем, который состоится 24 апреля.

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Флик принял Баварию посреди сезона-2019/2020 и выиграл все возможные трофеи в первый же год в клубе.

Однако в прессе все чаще начали писать, что у Флика конфликт со спортивным директором Баварии Хасаном Салихамиджичем. Последний якобы отказался усилить состав команды как того желал Флик.

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На фоне этой информации появились слухи, что Флик может возглавить сборную Германии. Именно летом Германию покинет Йоахим Лев. 17 апреля Флик заявил, что хочет покинуть Баварию.

Немецкие СМИ информируют, что Флик все еще может остаться в Баварии. Это произойдет, если Салихамиджич покинет клуб.

Следует обратить внимание, что Баварию покинет и тренер молодежной команды Мирослав Клозе. Бавария якобы отказалась вести с ним переговоры. В этом также обвиняют Салихамиджича.

У него и Клозе якобы тоже возник конфликт и спортивный директор Баварии хотел перевести тренера в другую команду. Этому предшествовало то, что сын Салихмаджича в основном не играл в команде Клозе.

Говоря об отставке из Баварии, Клозе заявил, что его волнует, как люди общаются между собой в Баварии.