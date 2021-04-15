Определились полуфиналисты Лиги чемпионов

13 и 14 апреля состоялись ответные матчи стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Первыми в полуфинал вышли лондонский Челси и французский ПСЖ. Они выбили Порту и Баварию соответственно.

К слову ПСЖ выбил из Лиги чемпионов Барселону и Баварию, сможет ли французская команда стать победителем

В среду, 14 апреля, еще две путевки разыграли Манчестер Сити с Боруссией Дортмунд и Ливерпуль с Реалом.

Манчестер Сити после победили 2:1 дома снова нанес поражение Боруссии, но на этот раз в Дортмунде. Матч развивался в пользу "шмелей", которые после первого тайма побеждали 1:0.

Однако после перерыва Манчестер Сити забил дважды и вырвал победу. В полуфинале англичане встретятся с ПСЖ.

В параллельной игре Реал отстаивал преимущество 3:1 после первого поединка с Ливерпулем. Хотя английская команда и владела инициативой, однако так и не смогла хотя бы на один гол – ничья 0:0 и в следующий раунд шагает Реал.

В полуфинале испанцы встретятся с Челси.

Объявлен следующий бой МакГрегора

Поединок между ирландцем Конором МакГрегором и американцем Дастином Порье все же состоится. Международная спортивная организация UFC официально объявила о поединке.

14 апреля UFC опубликовал постер поединка между МакГрегором и Порье. Бойцы должны встретиться 10 июля в рамках UFC 264 в Лас-Вегасе (США).

Также UFC открыла регистрацию для подачи заявок на билеты.

Канадский журналист Ариэль Хельвани подтвердил, что Конор и Порье проведут бой. Об этом ему лично сообщил МакГрегор. Ирландец заявил, что подписал контракт.

Рейтинг самых дорогих футбольных клубов

Издание Forbes обновило данные о самых дорогих футбольных клубах в мире. Несмотря на пандемию некоторые футбольные команды значительно прибавили в цене, а в рейтинге появился новый лидер.

Кстати Еще один город официально подтвердил присутствие зрителей на матчах Евро-2020

Впервые за всю историю создания рейтинга его возглавила испанская Барселона. В Forbes ее оценили в 4,76 миллиарда долларов. Цена на команду выросла на 30% по сравнению с оценкой двухлетней давности.

В течение предыдущих 16 лет на первом месте были только две команды. Испанский Реал был лидером пять раз, а английский Манчестер Юнайтед – 11.

Топ-20 самых дорогих футбольных клубов по версии Forbes

  1. Барселона: 4,76 миллиарда долларов (+18%)
  2. Реал: 4,75 миллиарда долларов (+12%)
  3. Бавария: 4,215 миллиарда долларов (+39%)
  4. Манчестер Юнайтед: 4,2 миллиарда долларов (+10%)
  5. Ливерпуль: 4,1 миллиарда долларов (+88%)
  6. Манчестер Сити: 4 миллиарда долларов (+49%)
  7. Челси: 3,2 миллиарда долларов (+24%)
  8. Арсенал: 2,8 миллиарда долларов (+23%)
  9. ПСЖ: 2,5 миллиарда долларов (+129%)
  10. Тоттенхэм: 2,3 миллиарда долларов (+42%)
  11. Ювентус: 1,95 миллиарда долларов (+29%)
  12. Боруссия Дортмунд: 1,9 миллиарда долларов (+112%)
  13. Атлетико: 1 миллиард долларов (+5%)
  14. Интер: 743 миллиона долларов (+11%)
  15. Эвертон: 658 миллионов долларов (+38%)
  16. Милан: 559 миллионов долларов (-4%)
  17. Рома: 548 миллионов долларов (-12%)
  18. Вест Хэм: 508 миллионов долларов (-18%)
  19. Лестер: 455 миллионов долларов (не было в рейтинге)
  20. Аякс: 413 миллионов долларов (не было в рейтинге)