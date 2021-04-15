Определились полуфиналисты Лиги чемпионов

13 и 14 апреля состоялись ответные матчи стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Первыми в полуфинал вышли лондонский Челси и французский ПСЖ. Они выбили Порту и Баварию соответственно.

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В среду, 14 апреля, еще две путевки разыграли Манчестер Сити с Боруссией Дортмунд и Ливерпуль с Реалом.

Манчестер Сити после победили 2:1 дома снова нанес поражение Боруссии, но на этот раз в Дортмунде. Матч развивался в пользу "шмелей", которые после первого тайма побеждали 1:0.

Однако после перерыва Манчестер Сити забил дважды и вырвал победу. В полуфинале англичане встретятся с ПСЖ.

В параллельной игре Реал отстаивал преимущество 3:1 после первого поединка с Ливерпулем. Хотя английская команда и владела инициативой, однако так и не смогла хотя бы на один гол – ничья 0:0 и в следующий раунд шагает Реал.

В полуфинале испанцы встретятся с Челси.

Объявлен следующий бой МакГрегора

Поединок между ирландцем Конором МакГрегором и американцем Дастином Порье все же состоится. Международная спортивная организация UFC официально объявила о поединке.

14 апреля UFC опубликовал постер поединка между МакГрегором и Порье. Бойцы должны встретиться 10 июля в рамках UFC 264 в Лас-Вегасе (США).

Также UFC открыла регистрацию для подачи заявок на билеты.

Канадский журналист Ариэль Хельвани подтвердил, что Конор и Порье проведут бой. Об этом ему лично сообщил МакГрегор. Ирландец заявил, что подписал контракт.

МакГрегор и Порье проведут третий бой. Первая встреча бойцов состоялась в 2015 году. Тогда Конор нокаутировал Порье в первом раунде. Реванш состоялся аж в 2021 году и победу праздновал Дастин, нокаутировав ирландца.

Рейтинг самых дорогих футбольных клубов

Издание Forbes обновило данные о самых дорогих футбольных клубах в мире. Несмотря на пандемию некоторые футбольные команды значительно прибавили в цене, а в рейтинге появился новый лидер.

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Впервые за всю историю создания рейтинга его возглавила испанская Барселона. В Forbes ее оценили в 4,76 миллиарда долларов. Цена на команду выросла на 30% по сравнению с оценкой двухлетней давности.

В течение предыдущих 16 лет на первом месте были только две команды. Испанский Реал был лидером пять раз, а английский Манчестер Юнайтед – 11.

Топ-20 самых дорогих футбольных клубов по версии Forbes