Власть гарантировала посещаемость в размере минимум 25% от вместимости стадиона. Таким образом, УЕФА подтверждает Рим, как город-хозяин чемпионата Европы.

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При этом в Риме не планируют делать карантинные исключения для зрителей из-за рубежа, которые будут обязаны соблюдать всех действующих на тот момент правил.

На чемпионате Европы Рим примет три матча сборной Италии в группе "А" и один матч 1/4 финала.

Заполненность стадионов на Евро-2020

Каждый из городов-хозяев на местном уровне утвердил максимально разрешенное количество фанатов на трибунах стадионов.

Санкт-Петербург и Баку готовы заполнить 50% от общей вместимости арен, Будапешт – 100%, Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Глазго – от 25 до 33%, а Лондон – 25%. Этот процент ближе к Евро может как увеличиться, так и уменьшиться.

Еще три города – Бильбао, Дублин и Мюнхен – должны сообщить дополнительную информацию о своих планах до 19 апреля. Тогда УЕФА окончательно решит о проведении матчей в этих городах.

Сборная Украины на чемпионате Европы будет играть в группе С с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). Первый поединок состоится в Амстердаме, другие два – в Бухаресте.