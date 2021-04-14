Бой состоится 10 июля
В среду, 14 апреля, UFC опубликовала постер поединка между МакГрегором и Порье. Бойцы должны встретиться 10 июля в рамках UFC 264 в Лас-Вегасе (США).
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Также UFC открыла регистрацию для подачи заявок на билеты.
Канадский журналист Ариэль Хельвани подтвердил, что Конор и Порье проведут бой. Об этом ему лично сообщил МакГрегор. Ирландец заявил, что подписал контракт.
- Что интересно, недавно бойцы устроили словесную перепалку в соцсетях. Дошло до того, что бой решили отменить.
- МакГрегор и Порье проведут третий бой. Первая встреча бойцов состоялась в 2015 году. Тогда Конор нокаутировал Порье в первом раунде.
- Реванш состоялся аж в 2021 году и победу праздновал Дастин, нокаутировав ирландца.