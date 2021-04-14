В Forbes решили впервые за два года оценить футбольные клубы. И были очень удивлены результатам. Ведь, несмотря на кризис, некоторые клубы достаточно резко выросли в цене. 20 самых ценных в мире футбольных команд стоят в среднем 2,28 миллиарда долларов, что на 30% больше по сравнению с оценкой, которую проводили два года назад. Эксперты объясняют это тем, что инвесторы наблюдают за неиспользованным потенциалом глобальной привлекательности этого вида спорта.
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Впервые за всю историю создания такого рейтинга его возглавила испанская Барселона. В Forbes ее оценили в 4,76 миллиарда долларов. Цена команды выросла на 30% по сравнению с оценкой двухлетней давности.
Стоит добавить, что в течение предыдущих 16 лет, когда создавался рейтинг, на первом месте были лишь две команды. Испанский Реал был лидером пять раз, а английский Манчестер Юнайтед – 11.
Именно Реал опустился на второе место с оценкой в 4,75 миллиарда долларов. Мадридцы выросли в цене на 12%.
Первую тройку замыкает немецкая Бавария. Ее оценка составила 4,215 миллиарда долларов, а рост за два года составил 39%.
Больше всего из всех клубов первой двадцатки в цене вырос французский ПСЖ – сразу на 129% до 2,5 миллиарда долларов. Это позволило парижанам занять девятое место в рейтинге. Немецкая Боруссия из Дортмунда выросла на 112% и с оценкой в 1,9 миллиарда долларов занимает 12-е место.
Но есть и команды, которые потеряли в цене за два года. Наибольшая потеря у английского Вест Хэма – 18%. Команду оценили в 508 миллионов долларов.
Единственной командой, которая представляет не топ-5 чемпионатов Европы (АПЛ, Ла Лигу, Бундеслигу, Серию А и Лигу 1), стал Аякс из Нидерландов. Но тот же ПСЖ стал единственным клубом в рейтинге, представляющим Францию.
Важность соцсетей
В Forbes отмечают и то, как футбольные клубы активно работают с соцсетями, что тоже может приносить доход. Для примера, у Ливерпуля 84 миллиона подписчиков в Facebook, Twitter и Instagram. У Барселоны и Реала более 260 миллионов подписчиков в социальных сетях. При этом что Ливерпуль на 12 месте в списке самых ценных спортивных команд в мире, Барселона – четвертая, а Реал – пятый. Зато первая в списке, команда по американскому футболу Даллас Ковбойс с оценкой в 5,7 миллиарда долларов, имеет менее 16 миллионов подписчиков в социальных сетях.
Для примера, у одного лишь Криштиану Роналду 276 миллионов подписчиков в Instagram.
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Спонсоры, реклама, трансляция
Повлияли на оценку команд и спонсорские контракты. Так, Манчестер Юнайтед со следующего сезона заменит титульного спонсора Chevrolet на TeamViewer. "Красные дьяволы" получат в среднем 64,9 миллиона долларов в год в течение пяти сезонов. Клуб имел и лучшие предложения. Тот же Chevrolet платил больше. Но новое соглашение включает меньше коммерческих прав, поэтому МЮ может подписать отдельно автомобильного спонсора. И в сумме это может иметь больший доход, чем от одного контракта с Chevrolet.
Что касается коммерческих доходов, то здесь равных нет Реалу. В течение 2019 – 2020 годов клуб получил 424 миллиона долларов от рекламы, спонсорства и соглашения с Adidas.
Зато Барселона заключила крупнейший контракт на трансляцию матчей – на 275 миллионов долларов.
Топ-20 самых дорогих футбольных клубов по версии Forbes
- Барселона: 4,76 миллиарда долларов (+18%)
- Реал: 4,75 миллиарда долларов (+12%)
- Бавария: 4,215 миллиарда долларов (+39%)
- Манчестер Юнайтед: 4,2 миллиарда долларов (+10%)
- Ливерпуль: 4,1 миллиарда долларов (+88%)
- Манчестер Сити: 4 миллиарда долларов (+49%)
- Челси: 3,2 миллиарда долларов (+24%)
- Арсенал: 2,8 миллиарда долларов (+23%)
- ПСЖ: 2,5 миллиарда долларов (+129%)
- Тоттенхэм: 2,3 миллиарда долларов (+42%)
- Ювентус: 1,95 миллиарда долларов (+29%)
- Боруссия Дортмунд: 1,9 миллиарда долларов (+112%)
- Атлетико: 1 миллиард долларов (+5%)
- Интер: 743 миллиона долларов (+11%)
- Эвертон: 658 миллионов долларов (+38%)
- Милан: 559 миллионов долларов (-4%)
- Рома: 548 миллионов долларов (-12%)
- Вест Хэм: 508 миллионов долларов (-18%)
- Лестер: 455 миллионов долларов (не было в рейтинге)
- Аякс: 413 миллионов долларов (не было в рейтинге)