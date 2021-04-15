Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити 1:2

Голы: Беллингем, 15 – Марез, 55 (п), Фоден, 75

Смотрите также Челси проиграл Порту в компенсированное время, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов видео

В первом матче Манчестере Сити удалось вырвать победу в конце игры. "Горожане" доминировали на протяжении всего поединка, однако "шмели" сравняли счет на 84 минуте.

Но на 90 минуте Фоден принес англичанам важную победу. Боруссии достаточно было одержать победу 1:0 в ответном матче, чтобы выбить Манчестер Сити. А вот англичан устраивала победа, ничья и даже результативное поражение, например, 3:2.

После разведки на старте поединка "шмели" едва не ужалили гостей на 7 минуте. Атака на ворота Эдерсона пришла с правого фланга, после чего Дауд вышел на удар позицию и пробил из-за пределов штрафной. Хавбек нанес сочный удар, но Эдерсон забрал мяч в руки.

Боруссия продолжила контролировать мяч и организовала результативную атаку на 15 минуте. Голанд принял мяч в штрафной и отдал под удар партнеру. Первый удар "шмелей" был заблокирован, после чего мяч оказался у Беллингема. Бриллиант дортмундцев красиво пробил из пределов штрафной и Эдерсон не смог отбить мяч – 1:0.

Видео гола Беллингема

Очень быстро Боруссия могла закрепить преимущество. Хозяева поля заработали угловой, после которого опасно пробил Аканджи. Эдерсону пришлось вступить в игру и забрать мяч в руки.

Свой первый шанс восстановить паритет Манчестер Сити получил на 25 минуте. Игроки Боруссии не смогли выбить мяч из штрафной, после чего его подобрал де Брюйне и мощно пробил в перекладину.

Еще одна возможность у "горожан" была на 32 минуте. Фоден завоевал мяч в штрафной и отдал пас на Марезса. Рияду удалось пробить низом, но Хиц был на высоте!

На 38 минуте автором гола мог стать Александр Зинченко. Украинец пытался отправить мяч за шиворот голкиперу после подачи углового. Впрочем, Хиц совершил уверен сейв.

После перерыва Манчестер Сити получил отличный шанс сравнять счет. После прострела в штрафную Джан неудачно выбил мяч головой о свою руку. Арбитр решил назначить пенальти. Удар с отметки уверенно реализовал Марез – 1:1!

Видео гола Мареза

Ничейный счет устраивал "горожан", поэтому Боруссия вынуждена была идти в нападение. Возможность вернуть преимущество "шмели" получили на 69 минуте. После навеса со штрафного Хуммельс выиграл верховую дуэль и пробил головой. К сожалению для немцев, мяч пролетел над воротами.

Манчестер Сити ответил острым моментом на 74 минуте. Де Брюйне сместился в центр и красиво пробил, однако Хиц отбил на угловой. Сразу после розыгрыша стандарта Фоден получил мяч и мощно пробил в ближний угол. Хиц не смог выручить партнеров – 1:2.

Видео гола Фодена

При счете 1:2 Боруссии нужно было забивать трижды, чтобы пройти в полуфинал. Однако с этой задачей "шмели" не смогли справиться и потерпели поражение.

Манчестер Сити в 1/2 финала сыграет против французского ПСЖ. Отметим, что украинец Александр Зинченко провел весь матч в составе Манчестер Сити.