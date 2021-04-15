Визначилися півфіналісти Ліги чемпіонів

13 та 14 квітня відбулися матчі-відповіді стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Першими до півфіналу вийшли лондонський Челсі та французький ПСЖ. Вони вибили Порту та Баварію відповідно.

До слова ПСЖ вибив з Ліги чемпіонів Барселону та Баварію: чи зможе французька команда стати переможцем

У середу, 14 квітня, ще дві путівки розіграли Манчестер Сіті з Боруссією Дортмунд та Ліверпуль з Реалом.

Манчестер Сіті після перемогли 2:1 вдома знову завдав поразки Боруссії, але цього разу в Дортмунді. Матч розвивався на користь "джмелів", які після першого тайму перемагали 1:0.

Однак по перерві Манчестер Сіті забив двічі та вирвав перемогу. У півфіналі англійці зустрінуться з ПСЖ.

У паралельній грі Реал відстоював перевагу 3:1 після першого поєдинку з Ліверпулем. Хоча англійська команда й володіла ініціативою, однак так і не спромоглася бодай на один гол – нічия 0:0 і до наступного раунду крокує Реал.

У півфіналі іспанці зустрінуться з Челсі.

Оголошено наступний бій МакГрегора

Поєдинок між ірландцем Конором МакГрегором та американцем Дастіном Пор'є все ж відбудеться. Міжнародна спортивна організація UFC офіційно оголосила про поєдинок.

14 квітня UFC опублікував постер поєдинку між МакГрегором і Пор'є. Бійці повинні зустрітися 10 липня у рамках UFC 264 у Лас-Вегасі (США).

Також UFC відкрила реєстрацію для подачі заявок на квитки.

Канадський журналіст Аріель Хельвані підтвердив, що Конор і Пор'є проведуть бій. Про це йому особисто повідомив МакГрегор. Ірландець заявив, що підписав контракт.

МакГрегор і Пор'є проведуть третій бій. Перша зустріч бійців відбулася у 2015 році. Тоді Конор нокаутував Пор'є у першому раунді. Реванш відбувся аж у 2021 році і перемогу святкував Дастін, нокаутувавши ірландця.

Рейтинг найдорожчих футбольних клубів

Видання Forbes оновило дані про найдорожчі футбольні клуби у світі. Попри пандемію деякі футбольні команди значно додали в ціні, а в рейтингу з'явився новий лідер.

До речі Ще одне місто офіційно підтвердило присутність глядачів на матчах Євро-2020

Вперше за всю історію створення рейтингу його очолила іспанська Барселона. У Forbes її оцінили у 4,76 мільярда доларів. Ціна на команду зросла на 30% в порівнянні з оцінюванням дворічної давнини.

Протягом попередніх 16 років на першому місці були лише дві команди. Іспанський Реал був лідером п'ят разів, а англійський Манчестер Юнайтед – 11.

Топ-20 найдорожчих футбольних клубів за версією Forbes