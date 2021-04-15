Визначилися півфіналісти Ліги чемпіонів
13 та 14 квітня відбулися матчі-відповіді стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Першими до півфіналу вийшли лондонський Челсі та французький ПСЖ. Вони вибили Порту та Баварію відповідно.
До слова ПСЖ вибив з Ліги чемпіонів Барселону та Баварію: чи зможе французька команда стати переможцем
У середу, 14 квітня, ще дві путівки розіграли Манчестер Сіті з Боруссією Дортмунд та Ліверпуль з Реалом.
Манчестер Сіті після перемогли 2:1 вдома знову завдав поразки Боруссії, але цього разу в Дортмунді. Матч розвивався на користь "джмелів", які після першого тайму перемагали 1:0.
Однак по перерві Манчестер Сіті забив двічі та вирвав перемогу. У півфіналі англійці зустрінуться з ПСЖ.
У паралельній грі Реал відстоював перевагу 3:1 після першого поєдинку з Ліверпулем. Хоча англійська команда й володіла ініціативою, однак так і не спромоглася бодай на один гол – нічия 0:0 і до наступного раунду крокує Реал.
У півфіналі іспанці зустрінуться з Челсі.
Оголошено наступний бій МакГрегора
Поєдинок між ірландцем Конором МакГрегором та американцем Дастіном Пор'є все ж відбудеться. Міжнародна спортивна організація UFC офіційно оголосила про поєдинок.
14 квітня UFC опублікував постер поєдинку між МакГрегором і Пор'є. Бійці повинні зустрітися 10 липня у рамках UFC 264 у Лас-Вегасі (США).
Також UFC відкрила реєстрацію для подачі заявок на квитки.
Канадський журналіст Аріель Хельвані підтвердив, що Конор і Пор'є проведуть бій. Про це йому особисто повідомив МакГрегор. Ірландець заявив, що підписав контракт.
Рейтинг найдорожчих футбольних клубів
Видання Forbes оновило дані про найдорожчі футбольні клуби у світі. Попри пандемію деякі футбольні команди значно додали в ціні, а в рейтингу з'явився новий лідер.
До речі Ще одне місто офіційно підтвердило присутність глядачів на матчах Євро-2020
Вперше за всю історію створення рейтингу його очолила іспанська Барселона. У Forbes її оцінили у 4,76 мільярда доларів. Ціна на команду зросла на 30% в порівнянні з оцінюванням дворічної давнини.
Протягом попередніх 16 років на першому місці були лише дві команди. Іспанський Реал був лідером п'ят разів, а англійський Манчестер Юнайтед – 11.
Топ-20 найдорожчих футбольних клубів за версією Forbes
- Барселона: 4,76 мільярда доларів (+18%)
- Реал: 4,75 мільярда доларів (+12%)
- Баварія: 4,215 мільярда доларів (+39%)
- Манчестер Юнайтед: 4,2 мільярда доларів (+10%)
- Ліверпуль: 4,1 мільярда доларів (+88%)
- Манчестер Сіті: 4 мільярда доларів (+49%)
- Челсі: 3,2 мільярда доларів (+24%)
- Арсенал: 2,8 мільярда доларів (+23%)
- ПСЖ: 2,5 мільярда доларів (+129%)
- Тоттенхем: 2,3 мільярда доларів (+42%)
- Ювентус: 1,95 мільярда доларів (+29%)
- Боруссія Дортмунд: 1,9 мільярда доларів (+112%)
- Атлетіко: 1 мільярд доларів (+5%)
- Інтер: 743 мільйона доларів (+11%)
- Евертон: 658 мільйонів доларів (+38%)
- Мілан: 559 мільйонів доларів (-4%)
- Рома: 548 мільйонів доларів (-12%)
- Вест Хем: 508 мільйонів доларів (-18%)
- Лестер: 455 мільйонів доларів (не було в рейтингу)
- Аякс: 413 мільйонів доларів (не було в рейтингу)