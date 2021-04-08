Состоялись два матча 1/4 финала Лиги чемпионов. США готовы бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине. Украина сохранила 24 место в рейтинге ФИФА. Такими были главные новости спорта в среду, 7 апреля

Матчи Лиги чемпионов

Бавария на своем поле уступила ПСЖ в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Уже в дебюте встречи Мбаппе открыл счет. А впоследствии преимущество парижан удвоил Макриньос. Оба гола были забиты с пасов Неймара.

Но Баварии удалось сравнять счет. Однако впоследствии Мбаппе отличился еще раз, и ПСЖ праздновал итоговую победу.

В параллельном матче Челси на выезде обыграл Порту. Хотя и для Порту этот матч был не на родном стадионе, а в испанской Севилье. "Драконы" пропустили по голу в каждом из таймов и проиграли этот матч.

Победа футзальной сборной Украины

Сборная Украины по футзалу провела очередной матч отбора на Евро-2022. В Запорожье наша команда провела гостевой матч против Дании. Та разгромила соперника со счетом 6:2.

В четверг, 8 апреля, здесь же состоится еще один матч между командами. Но на этот раз украинцы будут хозяевами площадки.

Место сборной Украины в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины сохранила за собой 24-е место. При этом что в 2021 году наша команда не выиграла ни одного матча – три ничьи со счетом 1:1 против Франции, Финляндии и Казахстана.

Лидером рейтинга осталась Бельгия.

Украина сыграет со зрителями на Евро-2020

Первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет в присутствии болельщиков на трибунах. В Амстердаме на "Йохан Кройф арене" разрешили до 12 тысяч зрителей на матчах. На этом стадионе Украина сыграет с Нидерландами 13 июня.

УПЛ закончат быстрее через сборную

Чемпионат Украины по футболу закончат быстрее, чем планировалось. Согласно новому календарю, сезон УПЛ завершится уже 9 мая. Решение должен утвердить Исполком Украинской ассоциации футбола.

Все из-за сборной. Тренерский штаб попросил больше времени на подготовку к Евро-2020.

США планируют бойкотировать Олимпиаду в Китае

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность бойкота зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. США выступают против притеснений этнических меньшинств в Китае.