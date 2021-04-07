ФИФА обнародовала новый рейтинг сборных по футболу. Украинская сборная не сзменила свою позицию по сравнению с предыдущим рейтингом. Мы и далее на 24 месте.

Сборная Украины в 2021 году не выиграла ни одного матча. Сначала наша команда сыграла вничью с французами на выезде, а потом с ничейными результатами дома завершились матчи против сборных Финляндии и Казахстана. В каждом из этих матчей был зафиксирован счет 1:1.

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Однако на позицию сборной Украины в рейтинге ФИФА не повлияло. "Сине-желтые" и в дальнейшем на 24-ом месте.

Не произошло изменений и в первой шестерке сборных. Лидирует и в дальнейшем Бельгия, за которой разместились Франция, Бразилия, Англия, Португалия и Испания. А вот Италия поднялась сразу на три позиции и теперь занимает седьмое место. Аргентина и Уругвай потеряли по одной позиции и теперь восьмые и девятые соответственно. Замыкает первую десятку сборная Дании, которая поднялась на два места.

Наши соперники на Евро-2020: Нидерланды на 16-ом месте, Австрия – на 23-м, а Северная Македония – на 62-м.

Что до соперников в отборе на чемпионате мира, то выше нас только уже упомянутая Франция (2-ое место). Финляндия занимает 54 место, а сразу за ней – Босния и Герцеговина на 55 месте. Казахстан аж во второй сотне – 124 место.