В среду, 7 апреля, сборная Украины по футзалу провела очередной отборочный поединок чемпионата Европы, финальную часть которого примут в следующем году Нидерланды. Украинцы разгромили Данию – 6: 2.

Дания – Украина 2:6

Голы: Фальк 5, Журба 40 (авт.) – Педяш 5, Вейс 18 (авт.), Абакшин 21, 26, Фаренюк 38, 39

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В начале встречи команды обменялись голами Александра Педяша и Мадса Фалька. В концовке первого тайма "сине-желтые" повели в счете благодаря автоголу Луиса Вейса.

После перерыва Украина сняла все вопросы о победителе встречи, забив четыре мяча. По дублю сделали Даниил Абакшин и Артем Фаренюк. На последней минуте автоголом отметился Сергей Журба.

Это вторая победа Украины в группе 1. "Сине-желтые" с шестью очками занимают второе место в квартете.

В четверг, 8 апреля, Украина снова сыграет с Данией в Запорожье. Начало – в 19: 00.

На чемпионат Европы выйдут восемь победителей групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Последнюю путевку на Евро разыграют два оставшихся обладателя вторых мест.

Дания – Украина видео матча