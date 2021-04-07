Украина разгромила Данию в отборе на футзальное евро-2022: видео
В среду, 7 апреля, сборная Украины по футзалу провела очередной отборочный поединок чемпионата Европы, финальную часть которого примут в следующем году Нидерланды. Украинцы разгромили Данию – 6: 2.
Источник:24 канал
Дания – Украина 2:6
Голы: Фальк 5, Журба 40 (авт.) – Педяш 5, Вейс 18 (авт.), Абакшин 21, 26, Фаренюк 38, 39
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В начале встречи команды обменялись голами Александра Педяша и Мадса Фалька. В концовке первого тайма "сине-желтые" повели в счете благодаря автоголу Луиса Вейса.
После перерыва Украина сняла все вопросы о победителе встречи, забив четыре мяча. По дублю сделали Даниил Абакшин и Артем Фаренюк. На последней минуте автоголом отметился Сергей Журба.
Это вторая победа Украины в группе 1. "Сине-желтые" с шестью очками занимают второе место в квартете.
- В четверг, 8 апреля, Украина снова сыграет с Данией в Запорожье. Начало – в 19: 00.
- На чемпионат Европы выйдут восемь победителей групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Последнюю путевку на Евро разыграют два оставшихся обладателя вторых мест.
Дания – Украина видео матча
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