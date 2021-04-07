Первым соперником сборной Украины по футболу на Евро-2020 будут Нидерланды. Матч состоится в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене". И на этот матч разрешили пустить болельщиков.

Футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB), правительство страны и городские власти Амстердама согласовали, что на матчи Евро-2020 на "Йохан Кройф Арене" могут присутствовать до 12 тысяч болельщиков. Это 25% от вместимости трибун. KNVB подтвердила это письмом в УЕФА.

К теме Сборная Украины осталась в топ-25 рейтинга ФИФА

Именно на этом стадионе сборная Украины сыграет первый матч на Евро-2020 против сборной Нидерландов. Этот матч запланирован на 13 июня.

Два других матча группового этапа ево-2020 сборная Украины тоже проведет в присутствии болельщиков на трибунах. Бухарест, где состоятся матчи против Австрии и Северной Македонии, разрешил присутствие 13 тысяч зрителей на матчах на Национальном стадионе.

Стоит добавить, что сборная Нидерландов все матчи группового этапа проведет на этом стадионе в Амстердаме. Ведь после матча с украинцами, здесь также состоятся игры против сборных Австрии (17 июня) и Северной Македонии (21 июня). Также этот стадион примет один из матчей 1/8 финала (26 июня).

Власть Амстердама не исключает варианта, что количество болельщиков на трибунах может быть и больше. Но также есть опасения, что ситуация с пандемией коронавируса к июню не улучшится. На такой случай у городов-хозяев есть так называемая "стоп-кнопка", которая даст право уменьшить количество болельщиков на трибунах.