Клубы согласились завершить сезон УПЛ быстрее из-за сборной Украины
Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сезона-2020/2021 завершат быстрее, чем планировалось. Календарь УПЛ решили сжать из-за сборной Украины.
Источник:твиттер Игоря Бурбаса
Большинство клубов УПЛ пошло навстречу сборной
Журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил, что большинство клубов УПЛ поддержали решение быстрее завершить сезон.
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Согласно новому календарю, сезон УПЛ завершится уже 9 мая. Решение должен утвердить исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Так, большинство клубов УПЛ пошло навстречу сборной и согласилось сжать сроки чемпионата. Окончательное, а в данном случае формальное решение – за Исполкомом УАФ. Поэтому можно констатировать, что предпоследний тур УПЛ сместится на 5 мая, а последний состоится 9-го числа,
– написал Бурбас.
- Сезон УПЛ должен был завершиться 16 мая. Однако, по информации все того же Бурбаса, сборная Украины попросила клубы быстрее завершить сезон.
- Это вроде бы даст больше времени для подготовки к Евро-2020.
- Чемпионат Европы стартует 11 июня. Сборная Украины свой первый матч на Евро-2020 сыграет 13 июня в Амстердаме против Нидерландов.
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