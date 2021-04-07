Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сезона-2020/2021 завершат быстрее, чем планировалось. Календарь УПЛ решили сжать из-за сборной Украины.

Большинство клубов УПЛ пошло навстречу сборной

Журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил, что большинство клубов УПЛ поддержали решение быстрее завершить сезон.

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Согласно новому календарю, сезон УПЛ завершится уже 9 мая. Решение должен утвердить исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Так, большинство клубов УПЛ пошло навстречу сборной и согласилось сжать сроки чемпионата. Окончательное, а в данном случае формальное решение – за Исполкомом УАФ. Поэтому можно констатировать, что предпоследний тур УПЛ сместится на 5 мая, а последний состоится 9-го числа,

– написал Бурбас.

Отож, більшість клубів УПЛ пішла назустріч збірній і погодилася стиснути терміни чемпіонату. Остаточне, а в даному випадку формальне рішення - за Виконкомом УАФ. Тож можна констатувати, що передостанній тур УПЛ зміститься на 5 травня, а останній відбудеться 9-го числа. — Igor Burbas (@iburbas) April 7, 2021