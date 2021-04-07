США могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине
США могут бойкотировать зимние Олимпийские игры-2022, которые состоятся в Пекине (Китай). США выступают против притеснений этнических меньшинств в Китае.
Источник:ESPN
США готовят скоординированный подход
Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине.
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По информации СМИ, США обсуждают возможный бойкот Олимпиады-2022 с другими странами.
Причиной бойкотировать Игры в Пекине является нарушение прав человека в Китае. В частности политика местных властей в отношении уйгуров – одной из групп национальных меньшинств.
Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что конкретных переговоров по бойкоту Игр в Пекине не было. Вместе с тем он подтвердил, что США обсуждали тему Олимпийских Игр со своими союзниками.
Часть нашего анализа этих Олимпийских Игр и размышлений по поводу них будут связаны с консультациями с нашими партнерами и союзниками. До этих Игр осталось еще некоторое время. Не хотел бы называть это временными границами, но обсуждения продолжаются. Конечно, хотели бы это обсудить, но понимаем, что скоординированный подход будет не только в наших интересах, но и в интересах наших союзников и партнеров,
– сказал Нед Прайс.
Что известно о притеснениях уйгуров в Китае
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- Китай отрицает обвинения и в ответ ввел санкционные ограничения против европейских чиновников.
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