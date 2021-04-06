Результаты Лиги чемпионов, матчи Евро-2020 со зрителями: главные новости спорта 6 апреля
Состоялись первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. Матчи на Евро-2020 состоятся с болельщиками на трибунах. Таковы были главные новости спорта во вторник, 6 апреля
Источник:24 канал
Результаты матчей Лиги чемпионов
Матчи Евро-2020 – с болельщиками
Все 12 городов, которые летом должны принимать матчи Евро-2020, готовы пустить часть болельщиков на стадионы. Однако в УЕФА решили отсрочить окончательное решение.
Власти Румынии уже подтвердили, что матчи в Бухаресте состоятся в присутствии зрителей. Матчи на Национальном стадионе в Бухаресте смогут посетить до 13 тысяч болельщиков (25% от вместимости трибун). А одним из главных требований станет обязательная вакцинация.
Напомним, что именно в Бухаресте сборная Украины сыграет два матча – против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).
КНДР отказалась от участия в Олимпиаде
Власти Северной Кореи отказались отправлять свои спортсменов на Олимпиаду-2020 в Токио. Официальная причина – пандемия коронавируса.
Промо боя Редкача
17 апреля украинский боксер Иван Редкач проведет бой против Реджиса Прогрейса. Накануне поединка было опубликовано официально промо-видео.
Ценный подарок для Свитолиной
Французский теннисист Гаэль Монфис продолжает заваливать подарками украинку Элину Свитолину. После обручального кольца за 700 тысяч евро он подарил внедорожник Mercedes.
Поделиться новостью