Состоялись первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. Матчи на Евро-2020 состоятся с болельщиками на трибунах. Таковы были главные новости спорта во вторник, 6 апреля

Результаты матчей Лиги чемпионов



Матчи Евро-2020 – с болельщиками

Все 12 городов, которые летом должны принимать матчи Евро-2020, готовы пустить часть болельщиков на стадионы. Однако в УЕФА решили отсрочить окончательное решение.

Власти Румынии уже подтвердили, что матчи в Бухаресте состоятся в присутствии зрителей. Матчи на Национальном стадионе в Бухаресте смогут посетить до 13 тысяч болельщиков (25% от вместимости трибун). А одним из главных требований станет обязательная вакцинация.

Напомним, что именно в Бухаресте сборная Украины сыграет два матча – против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

КНДР отказалась от участия в Олимпиаде

Власти Северной Кореи отказались отправлять свои спортсменов на Олимпиаду-2020 в Токио. Официальная причина – пандемия коронавируса.

Промо боя Редкача

17 апреля украинский боксер Иван Редкач проведет бой против Реджиса Прогрейса. Накануне поединка было опубликовано официально промо-видео.

Ценный подарок для Свитолиной

Французский теннисист Гаэль Монфис продолжает заваливать подарками украинку Элину Свитолину. После обручального кольца за 700 тысяч евро он подарил внедорожник Mercedes.