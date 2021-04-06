Мадридский Реал и английский Ливерпуль вечером 6 апреля встретились в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Победу на домашнем поле одержал Реал.

Реал – Ливерпуль 3:1

Голы: Винисиус, 27, 65, Асенсио, 36-Салах, 51

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Если к кадровым потерям Ливерпуля, в частности, отсутствию Ван Дейка, Гомеса и Хендерсона фанаты уже привыкли, то проблемы Реала стали неожиданностью. "Сливочные" в день игры потеряли Варана из-за коронавируса.

Также не мог помочь мадридцам их капитан Серхио Рамос и крайний защитник Карвахаль. Кроме того, Реал в очередной раз не смог рассчитывать на Эдена Азара.

Холодный душ для Ливерпуля

Реал несколько неожиданно начал матч первым номером. Хозяева неторопливо владели мячом, однако быстро обостряли игру в нужный момент.

При этом Ливерпуль имел проблемы с выходом из обороны и не мог пересечь центр поля. За стартовые минуты Реал нанес два удара по воротам Алиссона. Сперва голкипера размял Бензема, а затем с опасной позиции неудачно пробил Винисиус.

Ближе к середине тайма Ливерпулю удалось переместить игру как можно дальше от своих ворот. Казалось, что гости перехватывают инициативу, однако высокая линия защиты сыграла с "мерсисайдцами" злую шутку.

Тони Кроос из собственной половины поля выполнил вертикальный пас на Винисиуса. Вингер выиграл мяч у Филипса, который сопровождал бразильца, и переиграл Алиссона во время выхода один на один – 1:0!

Забитый гол вдохновил Реал, создавший еще несколько моментов. В частности, на 32 минуте Бензема вывел Винисиуса на ударную позицию. Бразилец целил в дальний нижний угол. Мяч, вероятно, оказался бы в воротах Алиссона, если бы не рикошет.

На 36 минуте мяч во второй раз побывал в воротах гостей. Снова атаку Реала начал Кроос. Хавбек выполнил вертикальную передачу на левый фланг. Однако передачу прервал Трент Александер-Арнольд. Правый защитник Ливерпуля выбил мяч головой в штрафную и его перехватил Асенсио. Испанец перебросил Алиссона и спокойно направил мяч в пустые ворота.

На 43 минуте Реал был близок к третьему голу. Кабак на левом фланге обороны Ливерпуля неудачно отдал пас на Алиссона. Аленсио завладел мячом и пробил между ног голкиперу. Алиссон в последний момент задел мяч, чем спас команду.

За первый тайм Ливерпуль не нанес ни одного удара по воротам Реала. "Мерсисайдцы" проседали в центре поля, поэтому наставник гостей Юрген Клопп еще до перерыва снял с игры Наби Кейта, вместо которого выпустил Тьяго Алькантару.

На старте второго тайма Ливерпуль воплотил свой первый удар по воротам в гол. Хавбек отдал на Жоту, который несколько затянул с ударом, но все же пробил. Мяч после рикошета оказался у Салаха, переигравшего Куртуа – 2:1.

Реал после пропущенного гола продолжить контролировать игру. На 63 минуте "сливочные" были близки, чтобы отличиться в третий раз.

После углового Ливерпуля Тибо Куртуа быстро развил контратаку своей команды. Бензема удачным пасом создал для Реала преимущество два в один. Однако Александер-Арнольд прервал передачу Асенсио на Винисиуса, который в штрафной уже готовился переигрывать Алиссона.

Но уже через минуту на табло все-таки горело 3:1! Атака Реала пришла с вбрасывания аута на правом фланге. Бензема получил мяч и сместился к лицевой линии. После этого француз нашел Модрича, который вошел в штрафную и прострелил на Винисиуса. Бразилец пробил в касание между ног Филлипсу. Алиссон не смог выручить партнеров.

После третьего гола Реал отдал инициативу Ливерпулю. Но "мерсисайдцы" не смогли ею воспользоваться. Атакам Ливерпуля не хватало резкости и креативных решений. В итоге Реал внешне легко отстоял преимущество. Ответный матч состоится уже 14 апреля.

Реал – Ливерпуль видеообзор