Відбулися перші матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Матчі на Євро-2020 відбудуться з вболівальниками на трибунах. Такими були головні новини спорту у вівторок, 6 квітня

Результати матчів Ліги чемпіонів

Матчі Євро-2020 – з вболівальниками

Усі 12 міст, які влітку повинні приймати матчі Євро-2020, готові пустити частину вболівальників на стадіони. Однак в УЄФА вирішили відтермінувати остаточне рішення.

Влада Румунії вже підтвердила, що матчі в Бухаресті відбудуться за присутності глядачів. Матчі на Національному стадіоні в Бухаресті зможуть відвідати до 13 тисяч вболівальників (25% від місткості трибун). А однією з головних вимог стане обов'язкова вакцинація.

Нагадаємо, що саме у Бухаресті збірна України зіграє два матчі – проти Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня).

КНДР відмовилася від участі в Олімпіаді

Влада Північної Кореї відмовилася відправляти свої спортсменів на Олімпіаду-2020 в Токіо. Офіційна причина – пандемія коронавірусу.

Промо бою Редкача

17 квітня український боксер Іван Редкач проведе бій проти Реджиса Прогрейса. Напередодні поєдинку було опубліковано офіційно промо-відео.

Коштовний подарунок для Світоліної

Французький тенісист Гаель Монфіс продовжує закидувати подарунками українку Еліну Світоліну. Після обручки за 700 тисяч євро, він подарував позашляховик Mercedes.