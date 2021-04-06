Первая страна отказалась от участия в Олимпиаде из-за коронавируса
Власти Северной Кореи решили не отправлять своих спортсменов на Олимпиаду, которая летом 2021 года состоится в Токио. Главная причина – опасения из-за ситуации с коронавирусом.
Источник:Yonhap
Решение о том, что спортсмены из КНДР не отправятся в Токио на Олимпиаду, было принято местным олимпийским комитетом еще 25 марта. Но объявили об этом только 6 апреля.
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В КНДР выразили обеспокоенность по поводу бурной пандемии коронавируса. Именно это и стало главной причиной, почему северокорейские спортсмены не отправятся в Японию на соревнования.
Такое решение вызвало разочарование у представителей Южной Кореи. Они хотели выставить общие команды на соревнования, как это было в 2018 году во время зимней Олимпиады в Пхенчхан. Тогда Северную и Южную Кореи представляла совместная команда по женскому хоккею. А после этого совместные команды по женскому баскетболу и гребле представляли страны на Азиатских играх в 2018 году. А совместная команда гоночных лодок-драконов даже получила золотую медаль.
Обе страны даже думали подать совместную заявку на проведение Олимпиады в 2032 году. Но шансов у них довольно мало.
Кризис, который был вызван коронавирусом, отложил на задний план вопрос совместных команд на Олимпиаду. А решение КНДР не отправлять своих спортсменов поставило на нем крест.
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