Власти Северной Кореи решили не отправлять своих спортсменов на Олимпиаду, которая летом 2021 года состоится в Токио. Главная причина – опасения из-за ситуации с коронавирусом.

Решение о том, что спортсмены из КНДР не отправятся в Токио на Олимпиаду, было принято местным олимпийским комитетом еще 25 марта. Но объявили об этом только 6 апреля.

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В КНДР выразили обеспокоенность по поводу бурной пандемии коронавируса. Именно это и стало главной причиной, почему северокорейские спортсмены не отправятся в Японию на соревнования.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Они должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса, их решили перенести на один год. Кроме того, власти Японии решили провести соревнования без иностранных болельщиков – в стране ограничен въезд для туристов.

Такое решение вызвало разочарование у представителей Южной Кореи. Они хотели выставить общие команды на соревнования, как это было в 2018 году во время зимней Олимпиады в Пхенчхан. Тогда Северную и Южную Кореи представляла совместная команда по женскому хоккею. А после этого совместные команды по женскому баскетболу и гребле представляли страны на Азиатских играх в 2018 году. А совместная команда гоночных лодок-драконов даже получила золотую медаль.

Обе страны даже думали подать совместную заявку на проведение Олимпиады в 2032 году. Но шансов у них довольно мало.

Кризис, который был вызван коронавирусом, отложил на задний план вопрос совместных команд на Олимпиаду. А решение КНДР не отправлять своих спортсменов поставило на нем крест.