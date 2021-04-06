Иван Редкач 17 апреля в Атланте (США) проведет бой против бывшего чемпиона мира Реджиса Прогрейса. Появилось адское промо вечера бокса.

Адское промо боксерского шоу

Промоутерская компания Triller опубликовала яркое промо боксерского шоу в США. Поединки состоятся уже 17 апреля 2021 года.

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Главным шоу вечера бокса станет поединок между блогером Джейком Полом и бойцом ММА Беном Аскреном, который дебютирует на профессиональном ринге. Бой украинца состоится в андеркарте этого интересного поединка двоих непрофессиональных боксеров.

На видео видны частички тренировок и нокаутов боксеров, такое промо только подогревает интерес к шоу. К слову, украинский боксер выйдет на ринг впервые с января 2020 года, когда уступил Дэнни Гарсии.

На профессиональном ринге Редкач провел 30 поединков, в которых одержал 18 побед и 5 раз проигрывал соперникам.

Его соперник, 32-летний Прогрейс, имеет в своем активе 26 поединков, выиграв из них только 25. В его пассиве всего одно поражение Джошу Тейлору. В том противостоянии Прогрейс потерял титул WBO.

Видео промо боксерского шоу в США