Румыния стала второй страной после Дании, которая подтвердила, что проведет матчи Евро-2020 со зрителями. В Бухаресте свои матчи группового этапа сыграет сборная Украины.

Матчи смогут посетить до 13 тысяч болельщиков

О том, что матчи Евро-2020 в Бухаресте пройдут с болельщиками на трибунах, сообщил министр спорта Румынии Эдуард Новак.

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Он заявил, что власть Румынии позволила зрителям посещать матчи Евро-2020 в объеме 25% от вместимости Национального стадиона в Бухаресте. Таким образом, игру могут посетить до 13 тысяч болельщиков.

Одним из оснований для попадания на поединки Евро-2020 в Бухаресте будет вакцинация.

Каждый зритель должен предъявить сертификат, подтверждающий, что он вылечился от COVID-19 или что ему сделали прививку. Каждый билет будет содержать дату и время, когда он должен присутствовать на стадионе, чтобы избежать скопления людей возле ​​входа. Другой вариант, когда у него нет теста, проверка будет проводится на месте,

– отметил министр.

Пока не известно, смогут ли посетить матчи в Бухаресте болельщики с билетами из-за пределов Европейского Союза. На данный момент для граждан Украины въезд в страны ЕС запрещен.

В Бухаресте состоятся 4 матча Евро-2020. Два матча группового этапа в Бухаресте сыграет Украина. Соперниками команды Андрея Шевченко будут сборные Северной Македонии и Австрии.

Календ матчей Евро-2020 в Бухаресте

13 июня. Австрия – Северная Македония

17 июня. Украина – Северная Македония

21 июня. Украина – Австрия

28 июня. Победитель группы F – третья команда группы A/B/C

Сборная Украины имеет теоретические шансы сыграть и третий матч в Бухаресте. Это произойдет, если Украина будет одной из лучших сборных, которые финишируют на третьем месте.



Политика УЕФА относительно вероятного возвращения билетов на Евро-2020 / Иллюстрация 24 канала