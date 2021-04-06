Матчи сборной Украины на Евро-2020 пройдут со зрителями
Румыния стала второй страной после Дании, которая подтвердила, что проведет матчи Евро-2020 со зрителями. В Бухаресте свои матчи группового этапа сыграет сборная Украины.
Источник:Digi24
Матчи смогут посетить до 13 тысяч болельщиков
О том, что матчи Евро-2020 в Бухаресте пройдут с болельщиками на трибунах, сообщил министр спорта Румынии Эдуард Новак.
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Он заявил, что власть Румынии позволила зрителям посещать матчи Евро-2020 в объеме 25% от вместимости Национального стадиона в Бухаресте. Таким образом, игру могут посетить до 13 тысяч болельщиков.
Одним из оснований для попадания на поединки Евро-2020 в Бухаресте будет вакцинация.
Каждый зритель должен предъявить сертификат, подтверждающий, что он вылечился от COVID-19 или что ему сделали прививку. Каждый билет будет содержать дату и время, когда он должен присутствовать на стадионе, чтобы избежать скопления людей возле входа. Другой вариант, когда у него нет теста, проверка будет проводится на месте,
– отметил министр.
В Бухаресте состоятся 4 матча Евро-2020. Два матча группового этапа в Бухаресте сыграет Украина. Соперниками команды Андрея Шевченко будут сборные Северной Македонии и Австрии.
Календ матчей Евро-2020 в Бухаресте
- 13 июня. Австрия – Северная Македония
- 17 июня. Украина – Северная Македония
- 21 июня. Украина – Австрия
- 28 июня. Победитель группы F – третья команда группы A/B/C
Сборная Украины имеет теоретические шансы сыграть и третий матч в Бухаресте. Это произойдет, если Украина будет одной из лучших сборных, которые финишируют на третьем месте.
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