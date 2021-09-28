Усик не раскрыл сумму гонорара за бой с Джошуа

Украинский боксер уничтожил Энтони Джошуа на глазах его родных британских болельщиков. Александр Усик принял участие в пресс-конференции после поединка, которая состоялась уже в Украине.

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Усик не взялся говорить о гонораре, который получит после поединка с Энтони. Украинец вообще не понимает, почему всех всегда интересуют только деньги. По его словам, в итоге они закончатся, а у всех на устах деньги. Александр не думал, сколько заработает за этот поединок.

За количество денег я ничего не могу сказать. Хотелось бы просто гораздо больше, но не могу сказать, чтобы не обмануть. Я потихоньку тратил, не ждал возвращения. Мои ребята видят, что это все не ради "Бенджаминов" или родненьких гривен. Мое дело – это "доза", это эндорфин. Когда у тебя кровь уже течет, а ты хочешь еще. Не думайте о "бабках",

– заявил украинский боксер.

"Хочу поехать в Крым, чтобы увидеть семью"

Также Усик ответил на вопрос о родном Крыме. Напомним, что Александр родился в Симферополе. Боксер уже не может дождаться, чтобы снова подержать в руках новые чемпионские титулы. С ними Усик хотел бы посетить Крым, где живет его семья. Александр хочет пойти в родной зал, где Александр из мальчика стал настоящим мужчиной.

Я уже начал праздновать, вообще надо еще потренироваться. Хочу поехать в Крым, увидеть семью, зайти в свой зал, показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что принял меня, научил боксировать, рассуждать, прощать перед тем, как бить. Сделал из мальчишки мужчину. Не знаю, когда поеду, нужно дождаться пояса,

– признался Усик.

На пресс-конференции Усик отметил, что его победа над Энтони – это не только успех команды, а всей Украины.

Отметим, что Усик на ринг вышел в стильном костюме, а на его перчатках и боксерах были патриотические элементы. На правой руке было написано "Симферополь", а на левой – "Украина". Вот так Усик на весь мир заявил, что оккупированный Симферополь – это Украина.