Сидорова – шестая россиянка в сборной Украины

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о ситуации с переходом Сидоровой, которая летом выступала на чемпионате Украины.

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Брынзак заявил, что Сидорова должна получить украинское гражданство. Глава Федерации ожидает, что уже в декабре Сидорова выступит за Украину на Универсиаде.

Мы сейчас ждем указ президента о ее гражданстве. Как только будет указ, и она получит паспорт, она поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года,

– заявил Брынзак.

Он также надеется, что через год Сидорова сможет готовиться к Олимпийским играм-2026.

"Постепенно будет адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки в новом олимпийском цикле", – отметил Брынзак.

Глава ФБУ считает, что Сидорова – "хорошая и молодая спортсменка с потенциалом". Брынзак уверен, что россиянка поможет украинской команде.

В комментарии biathlon.com.ua Брынзак рассказал, что Сидорова тренируется вместе с командой "Б". Ожидается, что участие в Универсиаде будет единственным стартом Сидоровой за Украину в сезоне-2021/2022.

Что известно о Сидоровой и выступлениях за Украину

Сидорова – представительница Тюменской области, что в России. В последний раз россиянка соревновалась на международных стартах в сезоне 2019/2020.

В марте 2021 года Дарья соревновалась на чемпионате России. Через два месяца Сидорова находилась на сборах вместе со сборной Украины.

На чемпионате Украины Сидорова выступила как представительница Закарпатской области. "Суспільне Спорт" информирует, что Сидорова отказалась от комментария во время чемпионата Украины в Чернигове.

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