К слову, ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк подтвердил, что за бой с британцем Александр Усик получит самый большой гонорар в своей карьере.
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Маловат гонорар
Хотя Александр Усик и не назвал точной суммы своего гонорара, но признался, что хотел бы получить больше.
Насчет количества денег я еще не могу вам сказать. То, что в интернете пишут, то, что заявляют знатоки – это... Не могу вам еще сказать сумму, чтобы не обмануть. Хотелось бы больше, да. Значительно больше,
– заявил боксер.
Деньги – не главное
Кроме того, супертяжеловес попытался объяснить, что обсуждение финансовых вопросов – не то, что интересует его прежде всего.
"Почему людей так волнуют деньги? Деньги-деньги-деньги-деньги... Почему не поведение человека, его мозги? Почему мир настолько сошел с ума? Деньги закончатся – это все временный фактор. Единственное, что останется с вами, когда вы отдадите Богу душу – это ваши поступки", – резюмировал Александр Усик.
Что еще известно о гонораре Усика
- Ранее в СМИ появилась информация, что за бой с Энтони Джошуа Александр Усик заработает 5 миллионов фунтов стерлингов, что составляет более 180 миллионов гривен. Впрочем, промоутер боксера заверил, что СМИ "стреляют в молоко".
- Впоследствии Александр Красюк также заверил, что гонорар станет самым большим в карьере боксера, но потом добавил: самые большие гонорары у Усика еще впереди.
- В то же время британские СМИ сообщали, что Энтони Джошуа за этот бой ожидал гонорар на невероятную сумму около 15 миллионов фунтов стерлингов.