Матч Львова во второй раз перенесли из-за сборной
Встречу чемпионата Украины перенесли из Львова в Тернополь из-за подготовки сборной Украины к матчам отбора ЧМ-2022.
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Сборная Украины 9 октября сыграет на выезде с Финляндией, а 12-го примет на "Арене Львов" Боснию и Герцеговину. Сбор национальной команды стартует 4 октября.
Матч Львов – Днепр-1 состоится 2 октября на стадионе имени Романа Шухевича. Начало – в 17.00.
Из-за сборной Украины клубам запретили играть на "Арене Львов"
- В марте сборная Украины должна была сыграть два матча отбора на чемпионат мира-2022 во Львове. Но из-за карантина матчи против Финляндии и Казахстана перенесли в Киев.
- Перед матчами сборной Рух и Львов попросили не играть на "Арене Львов" в течение трех недель. В итоге Рух принимал Десну на стадионе Скиф, который не соответствует регламенту.
- Также был перенесен на другую дату поединок Львов – Рух, а поединок Львов – Шахтер вообще состоялся в Харькове.