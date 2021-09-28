"Я благодарен украинцам, которые меня поддерживали"

Александр Усик вернул чемпионские титулы, которыми владел Энтони Джошуа, в Украину. 34-летний украинский боксер прокомментировал первые часы после победы над британцем.

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Боксер долго не мог заснуть после триумфа над Джошуа. Усик прочитал мнения фанатов: "После поединка, когда уже прошли сдачи допингов, когда я уже приехал в отель, пришли друзья, поздравили, я принял и лег. Подумал, что сейчас классно посплю, но нет, ошибался, я выключился из интернета, затарился большим количеством литературы и просто читал, делал записи в дневнике".

Александр поблагодарил украинцев за поддержку, которая очень чувствовалась даже на расстоянии. Боксер назвал эту победу над Энтони победой каждого украинца и большим успехом для страны.

Подумал, что надо почитать, что пишут люди. Я благодарен украинцам, которые меня поддерживали. Это очень сильно чувствовалось, это очень важная победа для нашей страны. Несмотря на то, что мы это сделали с командой, это еще и победа наша общая – каждого украинца,

– сказал Усик.

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