Реванш Усик – Джошуа

В ночь с 25 на 26 сентября украинец Усик неожиданно для большинства экспертов бокса побил Джошуа. Александр отобрал у британца титула чемпиона мира WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе.

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Британец после боя сказал, что Усик его ничем не удивил и отметил, что во втором поединке постарается жестче попадать по украинцу.

34-летний Александр признался, что хочет провести реванш в Киеве на НСК "Олимпийский". Но у команды Джошуа другие планы. Эдди Хирн, промоутер боксера отметил, что бой вряд ли состоится в Украине.

По мнению Хирна, наиболее вероятно, что бой снова пройдет в Великобритании.

100 победа Хэмилтона

Семикратный чемпион мира в классе Формула-1 британец Льюис Хэмилтон установил новый рекорд. Пилот Mercedes выиграл сотый Гран-при в карьере, что до сих пор не удавалось никому.

Хэмилтон одержал тяжелую победу на Гран-при России. Британец стартовал четвертым и проиграл несколько позиций в начале гонки. Благодаря удачной тактике до конца гонки Льюис уже был вторым и вплотную преследовал Ландо Норриса с McLaren.

Победе Хэмилтона помогла непогода и сам Норрис. На последних кругах начался дождь, поэтому большинство пилотов, в том числе Хэмилтон, сменили резину. Норрис не поехал в боксы, за что поплатился разворотом и финишировал только на 7 месте.

Невероятный прорыв удался пилоту Red Bull Максу Ферстаппен, который ведет с Хэмилтоном борьбу за чемпионство. Благодаря непогоде Макс на последних кругах сумел подняться на 2 место. Причем Ферстаппен стартовал последним.

Результаты Гран-при России (зачетная зона)

1. Льюис Хэмилтон

2. Макс Ферстаппен

3. Карлос Сайнс

4. Даниэль Риккардо

5. Валттери Боттас

6. Фернандо Алонсо

7. Ландо Норрис

8. Кими Райкконен

9. Серхио Перес

10. Джордж Расселл

Расистский скандал на хоккее в Украине

В рамках 4 тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) в матче между Кременчугом и Донбассом случился скандал. Форвард Кременчуга Андрей Денискин досрочно покинул лед из-за расистского жеста.

Инцидент произошел на 36 минуте матча. Украинец Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес американского игрока Джалена Смерека, который летом стал хоккеистом Донбасса.

Хоккеист Кременчуга имитировал поедание банана. За расистские жесты хоккеист Кременчуга получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.

УХЛ сообщила, что против Денискина будет открыто дисциплинарное производство.

После поединка Денискин опубликовал сообщение в своем инстаграме, где извинился перед Смереком. Игрок Кременчуга написал, что показал жест, находясь в негативных эмоциях.

"Хочу выразить публичные извинения перед игроком хоккейного клуба Донбасс Джаленом Смереком. Во время матча Кременчуг – Донбасс, я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные", – написал хоккеист.

Игра завершилась победой Кременчуга со счетом 3:2