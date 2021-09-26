Почему Усик вернул титулы Джошуа

Сразу после поединка 34-летнему Усику пришлось временно попрощаться с титулами. Украинец посетил раздевалку Энтони Джошуа и вернул титулы британскому боксеру.

Как это было Усик сенсационно побил Джошуа в феерическом поединке и отобрал чемпионские титулы

Видео из раздевалки Джошуа в своем инстаграме опубликовал Сергей Лапин, тренер Усика.

Во время встречи с украинцем Джошуа сказал "Скоро увидимся", на что Усик ответил взаимностью. Таким образом британец намекнул на реванш.

Усик отдал титулы Джошуа, потому что для украинца сошьют новые чемпионские пояса. В то же время титулы, которые Джошуа выставил на кон в поединке с Усиком, останутся у британца на память.

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