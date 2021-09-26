Почему Усик вернул титулы Джошуа
Сразу после поединка 34-летнему Усику пришлось временно попрощаться с титулами. Украинец посетил раздевалку Энтони Джошуа и вернул титулы британскому боксеру.
Как это было Усик сенсационно побил Джошуа в феерическом поединке и отобрал чемпионские титулы
Видео из раздевалки Джошуа в своем инстаграме опубликовал Сергей Лапин, тренер Усика.
Во время встречи с украинцем Джошуа сказал "Скоро увидимся", на что Усик ответил взаимностью. Таким образом британец намекнул на реванш.
Усик отдал титулы Джошуа, потому что для украинца сошьют новые чемпионские пояса. В то же время титулы, которые Джошуа выставил на кон в поединке с Усиком, останутся у британца на память.
Смотрите также Александр Усик деклассировал Энтони Джошуа: видео исторического боя
Усик победил Джошуа: что известно
- Встреча боксеров состоялась в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на переполненном стадионе Тоттенхэм. Поединок посетило более 60 тысяч зрителей.
- Александр Усик несколько сенсационно одержал победу единогласным решением судей. Украинец полностью нейтрализовал сильные стороны соперника и забрал последние раунды боя.
- После победы Усик разрыдался в ринге и станцевал гопак.
- Александр только третий после братьев Кличко украинский чемпион мира в тяжелом весе. Также Усику удалось стать третьим боксером в истории, выигравшим чемпионские титулы в крузервейте и хевивейте.