Игрока ждет суровое наказание

Скандальный инцидент произошел на 36 минуте матча УХЛ. Украинец Андрей Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес американского игрока Джалена Смерека, который летом стал хоккеистом Донбасса.

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Хоккеист Кременчуга Денискин, вероятно, имитировал поедание банана. Довольно часто спортсменов наказывают за идентичные жесты в адрес соперников, идентифицируя их как проявление расизма.

За расистские жесты хоккеист Кременчуга получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.

Видео скандального инцидента

Украинская хоккейная лига сообщила, что против Денискина будет открыто дисциплинарное производство.

Денискин извинился

После поединка Денискин опубликовал сообщение в своем инстаграме, где попросил прощения у Смерека. Игрок Кременчуга написал, что показал жест, находясь в порыве гнева.

"Хочу выразить публичные извинения перед игроком хоккейного клуба Донбасс Джаленом Смереком. Во время матча Кременчуг – Донбасс, я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные", – написал хоккеист.



Денискин извинился в Инстаграме / Скриншот

Отметим, что игра состоялась 26 сентября и завершилась победой Кременчуга со счетом 3:2. Несмотря на поражение Донбасс остался лидером в турнирной таблице.