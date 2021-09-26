Ход гонки в Сочи

После безумной квалификации, которую сенсационно выиграл Ландо Норрис, старт гонки в Сочи также оказался потрясающим и богатым на обгоны.

Примечательно Жуткий удар молнии и потоп: Формула-1 отменила заезды на гран-при России – видео

Норрис потерял лидерство на первом круге, пропустив Карлоса Сайнса. Британец "подарил" испанцу слипстрим. Стремительный прорыв совершил Шарль Леклер, который с 19 места переместился на 12.

Льюис Хэмилтон потерял три ступени, после чего прошел Фернандо Алонсо, но застрял за Даниэлем Риккардо. Позади пелотона уже на 4 круге Макс Ферстаппен "сидел" на хвосте у Боттаса. На 7 круге Макс легко прошел Боттаса, после чего и Пьера Гасли.

На 9 круге возобновилась борьба за лидерство в гонке. Норрис сел на хвост Сайнсу и уже атаковал благодаря DRS. На 11 круге Норрис атаковал Сайнса, однако испанец устоял. Уже на 13 круге Норрис прошел Сайнса в затяжном 13 повороте.

До 18 круга лидеров сезона Хэмилтона и Ферстаппена разделяли всего 2 позиции – 6 секунд. Через 9 кругов оба пилота вместе заехали в боксы. Хэмилтон выехал 9, когда Макс – 12. Но в дальнейшем Хэмилтон далеко оторвался от Ферстаппена.

Лидер гонки Норрис заехал в боксы только на 28 круге: британцу быстро заменили резину и он вернулся впереди Гасли и Сайнса. На 30 круге пару Гасли – Санйс прошел уже Хэмилтон.

На связь с Хэмилтоном вышел исполнительный директор Mercedes Тотти Вольф и сообщил британцу, что он может выиграть гонку. Льюис стремительно начал сокращать отставание от Норриса. За 15 кругов до финиша разница между ними была в 2 секунды.

На 45 круге в агрессивной борьбе Серхио Перес прошел Риккардо и вышел на 4 место. Через 3 круга Перес прошел еще и Сайнса – вероятный подиум!

Дождливый финал

7 кругов до финиша пошел легкий дождь! На 47 круге в силу того, что трасса стала мокрой, Норрис ошибся во 2 секторе. Хэмилтон этим воспользовался и сел на хвост Норрису.

Еще через круг на пит-стоп начали массово заезжать пилоты из хвоста пелотона, а дирекция гонки запретила использование DRS. На 49 круге гонщики массово начали ехать в боксы и пелотон перемешался!

Лидер гонки Норрис решил остаться на трассе, когда Хэмилтон заехал за новой резиной и выехал на 2 строчке. Решение Норриса оказалось неоправданным. Ландо развернуло на 51 круге и Хэмилтон вышел в лидеры.

Более того, Макс Ферстаппен с 20 места поднялся на 2! На подиум заскочил и Карлос Сайнс. Ландо Норрис, который лидировал на протяжении всей гонки, финишировал только 7.

Результаты гран-при России (зачетная зона)

1. Льюис Хэмилтон

2. Макс Ферстаппен

3. Карлос Сайнс

4. Даниэль Риккардо

5. Валттери Боттас

6. Фернандо Алонсо

7. Ландо Норрис

8. Кими Райкконен

9. Серхио Перес

10. Джордж Расселл