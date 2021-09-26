Бой снова состоится на территории Джошуа
Эдди Хирн, промоутер британского боксера, заявил, что реванш Усика и Джошуа вряд ли состоится в Украине.
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Промоутер предположил, что поединок вновь состоится в Великобритании.
Маловероятно, что реванш состоится в Украине. Не исключено, что это будет международная локация, но я думаю, что это будет Великобритания,
– сказал Хирн.
Детали реванша и сообщил менеджер Усика Александр Красюк. Он заявил, что боксеры не смогут провести промежуточные поединки, если Джошуа активирует опцию реванша.
"Да, у Джошуа есть право на использование опции реванша, немедленного реванша, уточню. По контракту никак нельзя провести промежуточный бой перед реваншем", – рассказал Красюк.
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Усик побил Джошуа
- Усик в ночь с 25 на 26 сентября победил Энтони Джошуа. Украинский боксер отобрал у британца чемпионские титулы WBO, WBA, IBF, IBO.
- Бой состоялся в Лондоне на переполненном стадионе Тоттенхэм. После победы Усик разрыдался на ринге и станцевал гопак.
- Усик только третий после братьев Кличко украинский чемпион мира в тяжелом весе. Также Усику удалось стать третьим боксером в истории, выигравшим чемпионские титулы в крузервейте и хэвивейте.