"При всем уважении к Усику, но я ничем не был удивлен"
Александр Усик победил Энтони Джошуа в первом поединке. Однако от реванша британец точно не откажется. Об этом он отметил сразу после проигранного поединка.
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После фиаско британец заявил, что уважает Усика, который ничем его не удивил. Соперник назвал слабые стороны украинца. Энтони поздравил Александра с победой, отметив, что боксер из Украины провел отличную работу на ринге. Но пообещал еще раз вернуться.
Британец назвал одну из причин поражения. После девятого раунда возле глаза британца образовалась гематома, из-за чего Энтони не видел на глаз, который просто закрылся.
При всем уважении к Усику, но я ничем не был удивлен. Он был легче, он держал хороший темп. Усик пропускает и пропускает много. В реванше нужно будет понять, как попадать чаще и бить жестче,
– заявил Джошуа.
Коротко о победном бое Усика
- Боксеры провели 12-раундовый поединок в Лондоне. Усик доминировал на ринге за счет своей скорости и меткости ударов. На последних секундах 12 раунда украинец едва не отправил соперника в нокаут. Однако британца спас гонг о завершении поединка.
- Интересно, что сигнал был еще за несколько секунд до завершения поединка. Энтони избежал еще большего позора в противостоянии. Александр выбросил мощную комбинацию ударов, которая положила британца на канаты.
- Все судьи отдали победу Усику. Александру удалось отомстить Джошуа за поражение Владимира Кличко в 2017 году.