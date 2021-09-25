Шахтер – Верес 4:1

Голы: Мирошник, 22 (авт), Тете, 55, Марлос, 79 (пен), Траоре, 86 – Г. Пасич, 30

Шахтер этот матч проводил после игры против Динамо в матче за Суперкубок. И перед игрой в Лиге чемпионов против Интера. Поэтому тренерский штаб прибег к значительной ротации, выпустив с первых минут Витао, Бондаренко, Корниенко, Коноплю и Сикана.

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У Вереса главной потерей стал Юрий Вирт – главный тренер команды за игрой наблюдал с трибун из-за дисквалификации.

В первом тайме "горняки" сразу прибрали мяч к своим ногам. Хотя и гости тоже имели свои моменты.

Первый гол в ворота Вереса влетел, когда Марлос в штрафной обыграл соперника и прострелил на Сикана. Но до него мяч не долетел – Мирошник срезал мяч в собственные ворота.

Но уже через несколько минут счет на табло вновь был равным – Геннадий Пасич эффектно обыграл нескольких соперников, после чего нанес удар в угол ворот.

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В целом в первом тайме команды показали равный футбол – Верес выжидал ошибки соперника, но больше всего шансов забить имел благодаря дальним ударам – Пятову пришлось приложить немало усилий, чтобы отбить эти удары.

После перерыва Шахтер вышел более заряженным на победу. Верес же и в дальнейшем действовал вторым номером.

Переломным стал момент, когда на 55-й минуте Тете сумел получить разрезной пас от Марлоса в штрафную, обыграть Когута и пробить уже в пустые ворота.

После этого у Шахтера произошел ряд замен. На поле вышли Майкон, Траоре, Мудрик и Исмаили.

Третий гол в ворота Вереса влетел с пенальти – Конопля обработал мяч в штрафной, а его сбил Немчанинов. Арбитр сразу указал на 11-метрвоу отметку. Пробивать пошел Марлос, и не промахнулся.

Как и к трем предыдущим голам в ворота гостей, Марлос приложился и к четвертому взятию ворот. На этот раз он отдал пас на Мудрика, который в штрафной сбросил под удар Траоре. Для нападающего этот гол стал шестым в УПЛ в этом сезоне.

Шахтер победил и приблизился к Динамо в турнирной таблице. Обе команды имеют по 22 очка. Но у киевлян еще матч впереди. Шахтер же будет готовиться к матчу Лиги чемпионов против Интера во вторник, 28 сентября, в Киеве.

Что касается Вереса, то у ровненской команды осталось 11 очков, которые позволяют ему занимать восьмое место в турнирной таблице.

Видеообзор матча Шахтер – Верес