Яремчук забил на 30-й и 41-й минуте. В первом случае передачу на ход Яремчуку отдал Вертонген. Форварду же оставалось пробить мимо голкипера – Яремчук перебросил вышедшего на перехват вратаря.

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Во втором голе ему ассистировал Рафа. Правда на этот раз защитник пытался выбить мяч из-под ноги Яремчука. И ему это почти удалось. Правда украинец подхватил мяч почти на линии поля и с острого угла пробил по воротам. Несмотря на то, что на линии ворот стоял соперник, мяч таки от него и от штанги залетел в ворота.

Эти голы стали третьими и четвертыми для Яремчука в чемпионате Португалии.

Уже в среду, 29 сентября, Бенфика на своем поле сыграет против Барселоны в Лиге чемпионов.