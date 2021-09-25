Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 0:1

Гол: Хаус, 88

Незабитый пенальти: Фернандеш, 90+3 (МЮ)

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Астон Вилла на 16 минуте создала первый острый момент в игре. Мэтт Таргетт в штрафной откликнулся на короткую передачу, которую исполнил Мэтти Кэш. МЮ от гола спасло только то, что Таргетт отправил мяч выше ворот.

Хозяева ответили моментом у Гринвуда, который вошел в штрафную, однако покатил мяч в руки Мартинесу. В конце тайма футболисты МЮ имели еще одну возможность.

Гарри Магуайр высоко выпрыгнул навстречу навесной передаче с углового и головой направил мяч под правую стойку. Однако голкипер фантастическим сейвом испортил намерение защитника отметиться голом.

Во втором тайме прекрасную возможность отличиться имел Олли Уоткинс. Футболист Астон Виллы легко обвел защитников и сильно пробил со средней дистанции. Мяч летел в левый угол ворот, но на его пути встал Давид де Хеа.

Последние минуты матча оказались чрезвычайно горячими. На 88 минуте гости неожиданно вышли вперед. Кортни Хаус замкнул подачу с углового. Он с близкого расстояния головой спокойно отправил мяч в левую "девятку".

Манчестер Юнайтед имел прекрасную возможность хотя бы спасти ничью. Хозяева заработали право пробить пенальти, однако удар с отметки упустил Бруну Фернандеш. Португалец отправил мяч на трибуны.

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла видеообзор