Интер – Аталанта 2:2

Голы: Мартинес, 5, Джеко, 71 – Малиновский, 30, Толой, 38

Нереализованный пенальти: Димарко, 86

Главным героем этого матча стал украинец Руслан Малиновский. Хотя матч он начал с желтой карточки, которую заработал за грубую игру. А уже через минуту Интер вышел вперед, когда Мартинес в касание замкнул прострел партнера.

В ответ Малиновский первый раз пробил – рядом со штангой. А вскоре он таки забил. Подхватив мяч вблизи штрафной, решился на мощный удар левой ногой – точно под дальнюю штангу.

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А уже через несколько минут Малиновский пробил еще раз. На этот раз Ханданович с самим ударом почти справился – отбил. Но как раз туда, куда набежал Толой, который в касание и отправил мяч в ворота.

Второй тайм тоже начался с момента Малиновского – пытался в касание переправить мяч в ворота после прострела Фройлера.

На 51-й минуте только штанга спасла Интер от третьего пропущенного гола. На этот раз Малиновский пробивал со штрафного.

Но и Интер тоже имел свои моменты – Муссо несколько раз показывал замечательную реакцию.

На 62-й минуте Малиновского заменили. И вскоре Аталанта пропустила. С ударом Димарко Муссо справился, а вот с добиванием Джеко голкиперу уже никто не помог.

В конце матча на первый план вышел арбитр. Сначала он назначил пенальти за игру рукой Демирала. Но Димарко с пенальти попал в перекладину.

А после этого Аталанта забила. Вышедший на замену Пикколи получил пас пяткой в штрафной и пробил. Ханданович рукой задел мяч, но пропустил. Но после просмотра VAR арбитр взятие ворот не засчитал. Оказалось, что во время атаки мяч вышел за пределы поля.

Эта ничья не позволила Аталанте обойти Интер в турнирной таблице. Команда и дальше пятая. Интер же остался на третьем месте.

Видеообзор матча Интер – Аталанта