Погода против гран-при России
Этап в Сочи начался еще 24 сентября. Уже тогда команды Формулы-1 опасались, что квалификация и гонка будут под угрозой срыва из-за плохой погоды.
Кстати Ферстаппен и Леклер будут стартовать последними на гран-при России: что произошло
Предсказания команд оправдались: в субботу, 25 сентября, Формула-1 официально отменила третью практику. В Сочи сильный дождь, что не позволило вовремя провести еще и первую гонку в классе Формула-2.
Операторы Формулы-1 даже сумели поймать на камеру молнию.
Организаторы Формулы-1 решили, что квалификация состоится еще 25 сентября или в воскресенье утром. Если по каким-то причинам квалификация не состоится, то стартовая решетка гран-при определится по итогам второй практики.
По ее результатам первым стартует Валттери Боттас с Mercedes.
Что известно об этапе в России
- Квалификация гран-при России должна стартовать 25 сентября в 15:00 по киевскому времени. Гран-при запланировано на воскресенье, 26 сентября.
- "Жертвами" гран-при России уже стали Антонио Джовинацци из Alfa Romeo и механик Mercedes.
- Первый разбил свой болид, а механика на пит-лейн сбил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.