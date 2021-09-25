Челси – Манчестер Сити 0:1

Гол: Жезус, 53

Челси в этом сезоне еще не проигрывал – до матча против Манчестер Сити. В АПЛ команды лишь однажды сыграла вничью с Ливерпулем, поэтому была на вершине турнирной таблицы. Серия без поражений началась с матча против Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов – тогда "аристократы" минимально победили 1:0.

К теме В Украине остановили продажу билетов на футбольный матч против сборной Боснии и Герцеговины

Зато МанСити сезон начали с поражений – сначала в матче за Суперкубок Англии против Лестера, а затем и в первом туре Тоттенхэм.

На этот матч оба тренера выставили сильнейшие составы. Правда, в игре не смог принять участие украинец Александр Зинченко – он еще восстанавливается после травмы. Поэтому на левом фланге обороны его заменил Канселу. И именно он стал соавтором единственного гола в этом матче, который и принес победу "горожанам".

Во втором тайме гости получили право на угловой, который решили разыграть. Мяч попал к Канселу, который финтом "убрал" Вернера, после чего пробил. Однако мяч застрял в частоколе ног игроков в штрафной. Его подхватил Жезус, который решился пробить. С незначительным рикошетом от ноги Жоржиньо мяч влетел в ворота Челси.

В целом в этом матче гости выглядели значительно лучше, и имели несколько возможностей забить и второй гол. Великолепный удар удался Грилишу, но не менее великолепный сейв сделал Мэнди – кончиками пальцев перевел мяч на угловой. Считанных сантиметров не хватило и Ляпорту – после подачи со штрафного он сумел пробить, выставив ногу.

Челси тоже удалось отправить мяч в ворота соперника, но арбитр его не засчитал – офсайд во время атаки.

МанСити побеждает и уравнивается с Челси по набранным очкам. Учитывая, что Манчестер Юнайтед в параллельной игре сенсационно проиграл Астон Вилле, то сразу четыре команды набрали по 13 очков. Правда Ливерпуль свой матч еще не сыграл. Хотя на первое место может выйти и Брайтон – у команды 12 очков и тоже еще матч впереди.