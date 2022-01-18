Нокаутировал быка: Усик на битве взглядов разобрался с талисманом Чикаго Буллз

18 января 2022 , 18:11
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Источник:

инстаграм lomus_official

35-летний украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО), чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе, в шутку нокаутировал Быка Бенни – маскота баскетбольного клуба НБА Чикаго Буллз.

Супертяжеловес провел битву взглядов с талисманом Чикаго Буллз. И, после провокации от бычка, Усик нанес "нокаутирующий" удар, затем начав отсчет.

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"Нокаут от Усика", – коротко подписали видео.

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Автор: Юрій Семенюк