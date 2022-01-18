Нокаутировал быка: Усик на битве взглядов разобрался с талисманом Чикаго Буллз
18 января 2022 , 18:11Читати новину українською
Источник:инстаграм lomus_official
35-летний украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО), чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе, в шутку нокаутировал Быка Бенни – маскота баскетбольного клуба НБА Чикаго Буллз.
Супертяжеловес провел битву взглядов с талисманом Чикаго Буллз. И, после провокации от бычка, Усик нанес "нокаутирующий" удар, затем начав отсчет.
К слову Происходит много событий, – промоутер Усика загадочно высказался о реванше с Джошуа
"Нокаут от Усика", – коротко подписали видео.
Следующий бой Усика: что известно
- В сентябре Усик сенсационно победил британского боксера и отобрал у него чемпионские титулы. После поражения Джошуа активировал опцию реванша.
- Команда Александра подчеркнула, что хочет, чтобы следующий поединок между украинцем и британцем состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". Тем не менее, промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш точно не состоится в Украине.
- Неожиданно еще один британский боксер Тайсон Фьюри заявил о своем желании выйти на ринг против Усика. Александр также отметил, что хотел бы встретиться с "Цыганским королем". Но WBC обязала Фьюри сразиться с официальным претендентом Диллианом Уайтом.
- Реванш должен состояться до 25 апреля 2022 года, Джошуа уже начал подготовку к бою.