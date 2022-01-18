По словам Красюка, в ближайшее время появится информация о следующем поединке Усика.
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"Сейчас происходит много событий. Скоро мы все раскроем. Бой с Джошуа – основной вариант для нас", – сказал Красюк.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- Первый бой между боксерами состоялся 25-го сентября 2021 года в Лондоне. Украинский боксер одержал убедительную победу единогласным решением судей.
- В контракте на первый поединок был предусмотрен реванш для Джошуа, если он потерпит поражение. Британец активировал эту опцию сразу после поражения.
- Усик и Джошуа есть время до апреля, чтобы организовать реванш. Бой может состояться в Великобритании, на Ближнем Востоке и даже в Украине.