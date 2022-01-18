Супертяжеловес провел битву взглядов с талисманом Чикаго Буллз. И, после провокации от бычка, Усик нанес "нокаутирующий" удар, затем начав отсчет.

К слову Происходит много событий, – промоутер Усика загадочно высказался о реванше с Джошуа

"Нокаут от Усика", – коротко подписали видео.

Следующий бой Усика: что известно