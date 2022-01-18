35-летний украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО), чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе, в шутку нокаутировал Быка Бенни – маскота баскетбольного клуба НБА Чикаго Буллз.