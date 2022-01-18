Суперважкоатлет провів битву поглядів з талісманом Чикаго Буллз. І, після провокації від бичка, Усик завдав "нокаутуючого" удару, потім почавши відлік.
До слова Відбувається багато подій, – промоутер Усика загадково висловився про реванш із Джошуа
"Нокаут від Усика", – коротко підписали відео.
Наступний бій Усика: що відомо
- У вересні Усик сенсаційно переміг британського боксера та відібрав у нього чемпіонські титули. Після поразки Джошуа активував опцію про реванш.
- Команда Олександра наголосила, що хоче, аби наступний двобій між українцем та британцем відбувся в Києві на НСК "Олімпійський". Проте промоутер Едді Хірн заявив, що реванш точно не відбудеться в Україні.
- Несподівано ще один британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив про своє бажання вийти на ринг проти Усика. Олександр також зазначив, що хотів би зустрітися з "Циганським королем". Але WBC зобов'язала Ф'юрі битися з офіційним претендентом Ділліаном Уайтом.
- Реванш має відбутися до 25 квітня 2022 року, Джошуа вже розпочав підготовку до бою.