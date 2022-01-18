Суперважкоатлет провів битву поглядів з талісманом Чикаго Буллз. І, після провокації від бичка, Усик завдав "нокаутуючого" удару, потім почавши відлік.

До слова Відбувається багато подій, – промоутер Усика загадково висловився про реванш із Джошуа

"Нокаут від Усика", – коротко підписали відео.

Наступний бій Усика: що відомо